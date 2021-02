Resident Evil Village s'inspire beaucoup de Resident Evil 4

Le monde a fait la connaissance de Lady Dimitrescu, et l'intérêt pour Resident Evil Village a commencé à atteindre des sommets. On n'en oubliera pas qu'il y a un jeu autour de sa démoniaque présence et qu'il y a une hype à entretenir. Ce que fait très bien Capcom.

Peter Fabiano, producteur de Resident Evil Village, a été invité à s'exprimer dans l'édition de mars 2021 du magazine officiel PlayStation britannique, qui consacre sa une et un gros dossier à ce nouvel épisode de la licence.

Il y fait évidemment part de son enthousiasme vis-à-vis de ce nouveau chapitre et la façon comment les développeurs ont songé à son intégration dans le folklore de Resident Evil. Il insiste notamment sur le fait que Lady Dimitrescu et ses filles, des vampires, ainsi que le cadre européen, sont en accord avec l'univers. Il revient ensuite sur les intentions des équipes.

La conception et la planification trottaient dans l'esprit de nos développeurs depuis la fin de Resident Evil VII: Biohazard. L'équipe s'est beaucoup attachée à Ethan en tant que personnage, nous savions donc que nous voulions continuer son histoire. Nous voulions continuer à faire vivre le jeu à travers les yeux du protagoniste Ethan Winters. C'est une continuation de Resident Evil VII: Biohazard après tout.



Cela a vraiment aidé à conserver notre vision. Et comme nous partageons constamment des informations entre les équipes de Resident Evil, cela nous a vraiment aidés à créer ce que nous considérons comme le meilleur jeu d'horreur de survie à ce jour.

Et pour soutenir cette affirmation, Fabiano commence à murmurer à l'oreille des fans, en agitant l'un des meilleurs - si ce n'est le meilleur - épisodes de la saga comme modèle.

Vous remarquerez que nous nous sommes beaucoup inspirés de Resident Evil 4. L'équipe a déployé beaucoup d'efforts pour créer un sentiment vraiment authentique. Nous avons beaucoup de surprises en réserve ; les joueurs trouveront là un bon équilibre entre combat, exploration et résolution d'énigmes.

Effectivement, beaucoup avaient constaté dans les environnements comme le design des personnages un souffle très proche du chef-d'oeuvre de Shinj Mikami, vendu à un peu plus de 10 millions d'exemplaires toutes plateformes confondues.

Voilà le genre de discours dont on tachera de se souvenir lorsque Resident Evil Village arrivera, le 7 mai prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.

