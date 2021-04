Mass Effect Legendary Edition reparle de ses améliorations

La compilation remasterisée la plus attendue de la galaxie sera disponible d'ici un peu plus d'un mois. BioWare profite d'une semaine assez calme pour reparler du travail de modernisation des aventures de Shepard.

À voir aussi : Mass Effect Legendary Edition changera des plans de caméra discutables

C'est par le biais d'un long post sur le PlayStation Blog que les développeurs ont voulu passer en revue les changements apportés à Mass Effect Legendary Edition, dont nous avons pu vous parler il y a quelques semaines. Tous les volets de la trilogie sont concernés, mais le premier, approchant des 14 ans, a reçu davantage d'attention.

Combat et gameplay pour Mass Effect

Pour les combats, on a même droit à un listing précis permettant de comprendre que Mass Effect version 2021 sera plus proche de ses successeurs :

Shepard peut maintenant fuir un combat en cours

Les attaques de corps à corps sont désormais actionnables via un bouton dédié et ne se déclenchent plus en fonction de la proximité d'un ennemi.

La précision et la maniabilité des armes ont été drastiquement améliorées

+ Meilleur contrôle du réticule

+ Les snipers sont plus stables

+ La caméra du viseur a été améliorée

+ La visée assistée est améliorée

Tous les ennemis pertinents du premier jeu peuvent désormais subir des tirs à la tête

+ Anciennement, certains ennemis y étaient immunisés, y compris des humanoïdes.

Les modes de munitions (Anti-organiques, Anti-synthétiques, etc.) peuvent apparaître à travers tout le jeu.

+ Anciennement, ces munitions n'apparaissaient plus au-delà d'un certain niveau.

+ Elles peuvent désormais être achetées chez les marchands.

Toutes les armes peuvent être utilisées par n'importe quelle classe sans pénalité

+ Les spécialisations (possibilité de s'entraîner/ d'améliorer certaines armes) dépendent toujours des classes.

Les armes refroidissent bien plus vite

L'utilisation du Medi-gel a été améliorée

+ Cooldown de base réduit

+ Augmentation des avantages en montant de niveau

+ Bonus de cooldowns de Liara augmenté

Améliorations de gestion d'inventaire

+ Les objets peuvent désormais être catégorisé comme de la « pacotille »

+ Tous les objets de pacotille peuvent être convertis en Omni-gel ou vendus aux marchands

+ L'inventaire et les boutiques disposent d'une fonctionnalité de triage

Certaines compétences ont été rééquilibrées

Les pouvoirs d'armes (puissance débloquée sur les arbres de compétences d'arme) ont été améliorées

+ L'efficacité/puissance est augmentée (durée réduite dans certains cas)

+ La jauge de chauffe se réinitialise une fois la puissance activée

Est également expliqué les coéquipiers pourront se voir assignés des ordres indépendamment comme dans Mass Effect 2 et 3, que la couverture a été changée et que les points d'expérience ont bénéficié d'un rééquilibrage, sans maximum de niveau lors de la première partie. Certains ennemis ont dû aussi recevoir un coup de polish. Par exemple, le boss de Noveria évoluera dans une salle légèrement retravaillée pour qu'on se sente moins à l'étroit.

Concernant le Mako, véhicule d'exploration terrestre ô combien douloureux, on nous martèle que la maniabilité, la physique et la caméra rendront enfin son pilotage sympathique, les pénalités d'XP sautant et les boucliers se rechargeant plus rapidement.

Toute la compile au poil

Le déroulé des changements comprend aussi un zoom sur la création de son ou sa Shepard : des teintes de peau et des coupes de cheveux inédites s'inviteront à la fête. Il est aussi question de nouveaux écrans de démarrage pour chacun des jeux, de trophées mis à jour, certains s'étalant sur la trilogie complète, bon courage Joniwan, d'un rendu audio remixé et, surtout, de centaines de bugs corrigés.

Ne reste donc plus qu'à goûter tout ça, à partir du 14 mai prochain, date de la sortie de Mass Effect Legendary Edition sur PS5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One dans notre univers.