On a vu Mass Effect Legendary Edition, et on a des choses à dire !

On n'y croyait plus, mais ça y est, la trilogie Mass Effect revient ! La semaine dernière, c'est via une keynote en présence de quelques têtes pensantes du studio que nous avons pu en découvrir un peu plus sur ce retour tant attendu. Récit !

Ça y est. Pour certains, c'est un rêve qui devient réalité. Mass Effect, la première trilogie parue sur PS360, revient dans un bundle ou le matériel d'origine a subi quelques améliorations. Et si nous ne sommes pas en présence d'un vrai remake à la Demon's Souls, cela reste un vrai upgrade et cette Legendary Edition pourrait bien avoir quelques arguments à même d'attirer le vétéran comme le nouveau venu. Nous avons pu l'approcher de plus près, l'occasion pour nous de vous faire un topo des plus complets.

Effet massif

C'est donc en compagnie de Mac Walters, le directeur du projet (un ancien de la boite qui a bossé sur KOTOR et qui a pris du galon), Chrystal Mecord, la productrice (issue de la TV) et Kevin Meer, chef des équipes artistiques (un petit nouveau, fan de la saga) que nous avons pu jeter un premier long coup d'oeil à ce qui allait nous attendre avec cette Legendary Edition de notre trilogie préférée, l'occasion d'en apprendre un peu plus sur les méthodes de développement de cette remasterisation.

Déjà, voici, dans les faits et de la façon la plus brute qui soit, tout ce que vous retrouverez dans cette Legendary Edition :

Mass Effect 1, 2 et 3.

Tous les DLC. Même les flingues de préco qu'il fallait récupérer chez GAME. Même le tant redouté «"Extended cut".

De la 4K et du HDR.

Du 60 FPS sur consoles (PS4-XB1-PS5-XsS/X)

DU 120 FPS et du 21 :9 sur PC

Des modèles 3D et des textures améliorées.

Des lumières et des effets visuels améliorés.

Une jouabilité plus ergonomique (déplacement de certaines commandes).

Le même éditeur de perso pour les trois jeux, avec plus d'options, et la Shepardette iconique disponible dans Mass Effect 1.

Le multijoueur de Mass Effect 3 n'est pas inclus, par contre.

Retrouver les trois jeux et tous leurs DLC est une bonne nouvelle. Si la possibilité d'inclure du contenu inédit, non retenu à l'époque, a été évoquée par les équipes, l'idée s'est perdue car elle aurait représenté trop de travail. On regrettera tout de même l'absence du multijoueur du troisième épisode, votre serviteur ayant arpenté ses 6 cartes de base des centaines et des centaines de fois sur tous les supports existants.

Une vraie refonte visuelle ?

Dans Mass Effect Legendary Edition, tout n'a pas été refait. Les animations, par exemple, sont les mêmes. Seuls les bugs des cinématiques et les transitions ont été retravaillés. Au niveau des assets (modèles 3D, textures), il n'y a pas eu de "liste" bête et méchante de choses à retoucher pour les artistes. La consigne fut alors, niveau par niveau, de jouer, et de se faire sa propre liste d'éléments à améliorer, pour mettre tout son amour dans un travail que l'on aura choisi. Et les décors s'en ressentent. Plus de végétation, de rochers, de débris...

Tout est plus beau. Les héros ne sont pas en reste avec des visages bien plus fins et convainquant et des coupes moins "Playmobil". Les textures sont globalement plus fines, et pas moins de 5 à 6 filtres visuels différents ont été ajoutés à l'ensemble. Les lumières semblent aussi bien mieux gérées. Votre expérience sur les trois devrait donc rester globalement identique, et on devrait toujours visiter le même building dans Mass Effect 1 (avec la possibilité de zapper les ascenseurs...).

Trois en un ?

Mais quelques petites améliorations esthétiques sont de la partie, comme le sens du soleil sur Eden Prime, pour apporter plus de lumière au décor. Les comparatifs qui nous ont étés montrés étaient spectaculaires : on avait l'impression de voir tourner un jeu récent face à une antiquité (cf les images).

Niveau jouabilité, on nous promet un lissage des armes sur les trois épisodes, pas mal d'ajustements, un level cap supérieur, une visée plus simple et plus fluide, une uniformisation des options, et de meilleurs contrôles pour le Mako. Vraiment ? Enfin, sachez que les trois jeux seront disponibles dans un seul et même launcher, mais que vous n'aurez pas droit à une seule aventure sans coupures ! Chaque jeu garde ainsi son identité !

ON L'ATTEND... AVEC L'IMPATIENCE D'UN RETROGAMER

Depuis Anthem et surtout, Mass Effect Andromeda, BioWare a des choses à se faire pardonner. La Legendary Edition, réclamée par les fans à cor et à cri, pourrait bien mettre de l'eau dans le vin... Graphismes améliorés, tout le contenu existant sauf le multi, lissage de certaines mécaniques sur les trois épisodes, options d'ergonomie revues à la hausse... Tout semble là pour que le fan puisse redécouvrir son jeu préféré, et que le petit nouveau puisse enfin vivre les aventures de Shepard, ce que tout joueur devrait au moins faire une fois dans sa vie. A bientôt pour plus de nouvelles, nous, on à hâte d'être au 14 mai, date de la sortie de Mass Effect Legendary Edition sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.