TEST du Nacon Pro Compact Xbox : Une alternative intéressante pour les plus jeunes

Au fil du temps et des versions de ses manettes, Nacon est parvenu à se forger une jolie petite réputation auprès des joueurs. Seulement quelques semaines après la sortie de la Xbox Series X|S, il est l'un des premiers à nous proposer une alternative à la manette officielle de Microsoft.

Avec une bonne quinzaine de pads différents à son catalogue, Nacon est un acteur particulièrement actif. Il dispose de manettes à petit prix - moins de vingt euros - mais aussi de modèles très ambitieux comme les Revolution Pro dont l'objectif est de venir taquiner les meilleures. Entre les deux, le Pro Compact Controller est le premier pad que Nacon destine à la nouvelle génération de consoles de salon. S'il n'a pas encore obtenu l'assentiment de Sony, le Français n'a pas traîné pour être certifié par Microsoft. Le Pro Compact Controller n'est cependant pas réservé aux Xbox Series X|S et il fonctionne aussi très bien sur l'ancienne génération - toutes Xbox One - et sur PC Windows.

Conception « asymétrique » et poids plume

Alors qu'il dispose depuis déjà pas mal de temps d'une manette asymétrique sur PlayStation pour rompre avec le style Sony, Nacon ne distribue toujours pas de manette symétrique - les deux mini-sticks en parallèle - sur Xbox... et ce n'est pas ce Pro Compact Controller qui va changer la donne. On retrouve effectivement la disposition standard telle que Microsoft l'a popularisée depuis bientôt vingt ans avec un mini-stick de droite en parallèle de la croix directionnelle et un mini-stick de gauche légèrement décalé.

En revanche, contrairement au design « de référence » de Microsoft, Nacon a opté pour une manette exclusivement filaire. On comprend la logique du constructeur qui cherche par ce moyen à réduire sensiblement les coûts de production. De plus, une manette filaire n'a aucun risque de rencontrer des problèmes de latence et le « coup de la panne » est impossible. Reste qu'après avoir goûté au confort du sans-fil, il sera bien difficile pour de nombreux joueurs de revenir en arrière... quand bien même Nacon tente de les caresser dans le sens du poil avec un câble long (3 mètres) et de qualité, complété par un système de « décrochage » pour éviter d'emporter la console si le câble est tiré violement.

Second point sur lequel Nacon se démarque du modèle de Microsoft : les boutons principaux. En effet, les A, B, X et Y sont plus plats et peut-être un chouia plus grands que ceux du pad Xbox Series. Ils semblent aussi resserrés, mais on retiendra surtout le « clac » que l'on entend à l'usage. Ce n'est pas une catastrophe, mais pour le silence, on repassera et cela ne donne pas une totale confiance dans le matériel de Nacon. C'est d'ailleurs un sentiment plus général lorsque l'on a la manette en main : les matériaux font un peu moins « qualitatifs » que chez Microsoft.

Rien à redire en revanche sur la forme générale du pad. Si Nacon a opté pour quelque chose de plus ramassé, pour une manette sensiblement plus trapue que l'officielle de Microsoft, ce n'est pas du tout une mauvaise idée. En réalité, cela permet à des joueurs pas forcément parfaitement à l'aise avec ce pad Xbox d'essayer quelque chose de différent. Les poignées sont un tout petit peu plus fines / plus courtes et les pouces semblent devoir aller moins « loin » pour chercher les mini-sticks. Ce Pro Compact Controller semble davantage se destiner à de petites mains.

Câble de bonne longueur et logiciel de configuration

En toute logique, on aura donc plutôt tendance à proposer cette manette Nacon à un public un peu plus jeune également qui n'aura en premier lieu pas à se plaindre du comportement des sticks. Une fois la partie lancée, ils répondent en effet parfaitement à nos sollicitations et se révèlent très précis. C'est peut-être moins vrai avec la croix directionnelle : en réalité, on s'y fait assez vite, mais elle est sensiblement plus raide que celle du pad officiel. Enfin, qu'il s'agisse des gâchettes ou des boutons de tranche, c'est du bon boulot : accessibles, précis et réactifs.

Compte tenu du prix de la manette, ce n'est pas une réelle surprise, mais précisons que Nacon n'a rien intégré de « farfelu » à ce niveau : il n'est par exemple pas possible de modifier la course des gâchettes comme cela peut exister sur des manettes plus haut de gamme. Nacon n'a pas non plus intégré de palette ou de bouton supplémentaires sur l'arrière du pad. Il a en revanche placé des éléments de grip afin de garantir une meilleure tenue. C'est effectivement un plus, mais par rapport au grip des manettes Microsoft, il y a encore du travail. Il aurait fallu quelque chose de plus « franc ».

Depuis déjà un petit moment, Nacon propose une interface logicielle très complète pour accompagner ses pads et la Pro Compact Controller ne déroge heureusement pas à la règle. On apprécie par exemple que ce soft soit parfaitement organisé : on ne perd pas de temps à trouver une fonction alors que les choses sont classés en fonction des changements que l'on veut faire sur les commandes des boutons, sur la précision des mini-sticks ou sur la sensibilité des gâchettes. Enfin, une page est dédiée aux réglages « divers » : on y trouve la désactivation des vibrations, l'inversion des sticks et la bascule 4 / 8 directions de la croix directionnelle.

Pour la configuration des commandes de chaque bouton, il n'y a pas grand-chose à ajouter : les choses sont certes simples, mais elles permettent quelques inversions bienvenues. Pour les gâchettes, il s'agit surtout de régler les choses afin que ces contrôles soient plus ou moins sensibles : ça ne remplace pas un vrai blocage des courses, mais c'est appréciable. Enfin, toute la courbe de réponse des mini-sticks est modifiable, et ce, indépendamment pour chacun des deux. Sans doute Microsoft pourrait-il s'inspirer de l'interface Nacon pour son propre logiciel. Du très bon travail.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE ALTERNATIVE INTÉRESSANTE, POUR LES PLUS JEUNES Plutôt que de copier le design de Microsoft, Nacon a décidé de se démarquer avec une manette plus compacte - en même temps, c'est son nom ! - et sensiblement plus légère que le pad officiel. De fait, les petites mains et le jeune public seront généralement plus à l'aise. Certains déploreront bien sûr l'absence de modèle sans-fil, mais Nacon compense en partie avec son câble de trois mètres et même s'il n'est pas détachable au niveau de la manette, il existe un système de séparation « de sécurité ». Le « clac » des boutons principaux, un grip en retrait et l'aspect un peu toc de certains matériaux font regretter le « luxe » du pad de Microsoft d'autant que le tarif est finalement assez proche : Nacon pourrait sans doute faire mieux que ces 10 euros d'écart.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Trois mètres de câble, pratique.

Ergonomie qui change de celle du pad officiel.

Particulièrement indiquée pour les petites mains.

Légèreté assez remarquable.

Position des différents boutons.

Licence Dolby Atmos fournie par Nacon.

Logiciel de configuration accessible et bien pensé. Seulement 10 € de moins que l'officielle Xbox.

Exclusivement filaire, câble « en partie » détachable.

Boutons très sonores.

Croix directionnelle un peu « raide ».

Le grip aurait gagné à être plus franc.

Ergonomie moins universelle que celle du pad officiel.