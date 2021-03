Square Enix nous donne rendez-vous jeudi prochain pour un événement en direct avec le nouveau Life Is Strange

Les joueurs confinés ont de quoi se réjouir en ce moment : malgré un planning de sortie encore incertain, les grands éditeurs de ce monde y vont désormais chacun de leur petite présentation qui va bien, avec annonces tonitruantes à la clé. Après les retours des State of Play et Nintendo Direct, voilà que Square Enix nous donne rendez-vous.

À voir aussi : TEST de Maquette : Un modèle de jeu narratif ?

L'éditeur japonais nous donne en effet rendez-vous le 18 mars prochain à 18 heures pour découvrir le tout premier "Square Enix Presents" d'une quarantaine de minutes, évidemment consacré aux prochaines sorties.

Des hauts et débats

Avis aux amateurs d'aventures narratives et épisodiques : le prochain opus de la série Life Is Strange occupera fièrement la tête d'affiche de cet événement, avec du WORLD PREMIERE à la clé. L'occasion sera trop belle de découvrir les protagonistes et le nouveau décor de ce nouveau chapitre qui devrait retenir l'attention de Plume, notre coeur d'artichaud maison.

Square Enix parlera également d'Outriders, qui n'a pas franchement pas su convaincre notre Joniwan national, mais aussi de Balan Wonderworld, le prochain platformer de Yuji Naka, qui a déjà du subir le courroux de votre serviteur.

Le 25ème anniversaire de Tomb Raider sera peut-être l'occasion d'officialiser la Definitive Survivor Trilogy qui a fuité il y a une poignée de jours, mais aussi de procéder à un nouveau massage cardiaque destiné à sauver Marvel's Avengers, ou ce qu'il en reste, puisque le jeu service sortira ce même 18 mars sur les consoles de la toute nouvelle génération.

Enfin, nous y découvrions Just Cause Mobile, le nouveau jeu pour smartphones et tablettes de Square Enix Montréal, et un titre "Caprixieux" signé Taito. Tout un programme. Rappelons à ceux qui s'étonneraient de l'absence de RPG que Final Fantasy VII Remake Intergrade a occupé une bonne place dans le dernier State of Play... Dont acte.

Rendez-vous donc sur Gameblog le 18 mars à 18 heures pour suivre en direct les annonces de ce Square Enix Presents. N'hésitez pas entre temps à nous faire part de vos prédictions les plus folles dans les commentaires ci-dessous.