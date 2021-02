Suivez le State of Play consacré aux jeux PS5 et PS4 à partir de 23h00

Sony avait décidément grand besoin de vider son sac cette semaine. En plus de l'annonce de celui que l'on surnomme le PlayStation VR 2, de l'interview de Jim Ryan riche en informations et du retour du programme Play at Home, le géant de l'électronique prépare également un nouveau State of Play.

Sony vient d'annoncer qu'un nouvel épisode de State of Play, son émission en ligne consacrée à l'actualité de PlayStation, sera diffusé ce jeudi 25 février à 23h heure de Paris. S'il ne rentre logiquement pas dans les détails du contenu de cette émission, le constructeur japonais indique tout de même que cette dernière durera "environ une trentaine de minutes" et qu'il sera question de "10 jeux à venir sur PS4 et PS5."

Sony indique également que ce State of Play contiendra à la fois "plusieurs annonces" ainsi que des "nouvelles de plusieurs jeux tiers et titres indépendants que vous avez pu découvrir en juin dernier à l'occasion de la présentation de la PS5."

Du jeu rien que du jeu

Dernière indication donnée par Sony : "aucune annonce commerciale ou relative au matériel PlayStation ne sera faite durant cette émission." Il ne faut donc pas s'attendre à des choses comme une présentation du PlayStation VR 2, l'annonce de la sortie d'un nouveau coloris de PS5 ou, bien évidemment, une baisse de prix de la PS5.

Bien entendu, Gameblog vous permettra de suivre cet événement en direct. Le rendez-vous est donc pris.

L'annonce de ce nouveau State of Play vous surprend-elle ? Qu'attendez-vous de cette émission ? De quels titres souhaiteriez-vous avoir des nouvelles ? Quelles annonces prépare Sony selon vous ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.