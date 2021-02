Electronic Arts : Dragon Age 4 sera 100% solo, un gros projet annulé chez EA Motive

Il avait prévenu que le destin d'Anthem serait connu quelques jours avant l'annonce officielle de l'annulation de la mise à jour NEXT. Le journaliste de Bloomberg Jason Schreier, véritable confessionnal humain du jeu vidéo, a eu vent d'autres informations concernant Electronic Arts.

Il y a deux nouvelles. Une bonne et une mauvaise. On commence par... la bonne, selon les points de vue. Le prochain Dragon Age sera entièrement solo, à en croire les sources, anonymes, de Schreier. On apprend dans un premier article datant du 25 février 2021 que le développement avait démarré, en 2015, avec des composantes multijoueur importantes qui ont poussé certains membres de BioWare à quitter le navire. Elles auraient été finalement été sabrées ces derniers mois.

Il semblerait que le PDG Andrew Wilson, chantre du jeu service et des microtransactions, ait révisé ses plans avec le reste du board. Deux raisons à cela. D'abord le four d'Anthem, qui n'aura donc pas droit à la refonte promise. Et le fantastique succès de Star Wars Jedi : Fallen Order, qui s'était écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires en moins de 6 mois. On remerciera la Force, donc.

Illusion de Gaia

Pour la mauvaise nouvelle, il s'agit une fois encore d'une annulation. Une fois encore chez Motive, dont le projet Star Wars "Ragdoll" avait déjà fini sous le tapis. Le projet Gaia, une nouvelle licence en développement depuis 2015, année durant laquelle il avait été évoqué, et brièvement évoqué durant l'été 2020, ne verra pas le jour. Le projet, un jeu d'action en monde ouvert d'abord chapeauté par Jade Raymond, partie chez Google en 2018, aura connu de nombreuses turbulences, dues en grandes parties à des remaniements et affectations du studio montréalais. Après un reboot en 2018, il n'a finalement pas convaincu les dirigeants qui ont décidé de débrancher. Après le bon accueil réservé à Star Wars : Squadrons, nul qu'EA Motive doit avoir quelque chose d'intéressant sur le feu. On remerciera encore la Force, normalement.