Anthem : La mise à jour NEXT (refonte) n'aura finalement pas lieu

La mise à jour refonte NEXT devait être ce qui allait sauver (ou pas) Anthem. Et plusieurs années après sa sortie, on aurait pu saluer ce geste... Eh bien finalement celle-ci n'aura jamais lieu, et BioWare en profite pour s'expliquer via un long message de blog.

Anthem est mort ? C'est en tout cas ce qu'on peut lire entre les lignes de ce long message de blog publié sur le site officiel du studio. C'est Christian Dailey, producteur exécutif de BioWare qui s'y colle pour nous expliquer les raisons de ce "lâchage" du jeu en bonne et due forme :

Dans un esprit de transparence et de clôture, nous avons pris la décision difficile d'arrêter notre nouveau travail de développement sur Anthem (alias Anthem NEXT). Nous continuerons cependant à assurer le service en direct tel qu'il existe aujourd'hui. Depuis le lancement d'Anthem, l'équipe a travaillé dur pour améliorer continuellement le jeu, en publiant de multiples mises à jour qui ont apporté diverses améliorations et introduit de nouveaux contenus à jouer.



Vers la fin de l'année 2019, nous avons intensifié ces efforts et commencé à travailler sur une restructuration plus fondamentale du jeu. Au cours du développement, nous avons fourni des mises à jour révélant une partie du travail de l'équipe par le biais d'articles de blog et de conversations avec vous sur les médias sociaux et il a été inspirant pour nous de voir les réactions et les commentaires positifs. J'ai été incroyablement fier du travail accompli par l'équipe et j'ai été ravi de voir et de jouer à chaque nouvelle construction de l'expérience.



2020 n'a cependant pas été une année comme les autres et bien que nous continuions à progresser dans tous nos projets de jeux chez BioWare, le fait de travailler à domicile pendant la pandémie a eu un impact sur notre productivité et tout ce que nous avions prévu en tant que studio avant COVID-19 ne peut pas être accompli sans imposer un stress excessif à nos équipes.



Je sais que ce sera décevant pour la communauté des joueurs d'Anthem qui ont été enthousiasmés de voir les améliorations sur lesquelles nous avons travaillées. C'est également décevant pour l'équipe qui faisait un travail brillant. Et pour moi personnellement, Anthem est ce qui m'a amené à BioWare, et les deux dernières années ont été parmi les expériences les plus stimulantes et les plus enrichissantes de ma carrière. Le développement de jeux est difficile. Des décisions comme celles-ci ne sont pas faciles à prendre. Pour aller de l'avant, nous devons concentrer nos efforts en tant que studio et renforcer les prochains titres Dragon Age et Mass Effect tout en continuant à fournir des mises à jour de qualité à Star Wars : The Old Republic.





À la communauté Anthem, merci pour votre passion et votre créativité. Vos commentaires et suggestions ont certainement contribué à façonner la direction de l'équipe, et sur une note plus personnelle, votre gentillesse et vos encouragements ont été très appréciés l'année dernière. Nous vous prions de rester en sécurité et d'être aimables les uns envers les autres. Plus fort seul, plus fort ensemble.

Bref, même si un service reste actif sur le jeu on peut dire que celui-ci est quand même entre la vie et la mort.