TEST de la souris Katar PRO XT : Le petit prix de chez Corsair

Toujours très actif, Corsair multiplie les nouvelles références et les mises à jour en ce début d'année 2021. La Katar PRO XT vient ainsi compléter la gamme Katar que nous connaissons bien avec la très efficace Katar PRO Wireless. Exclusivement filaire, la Katar PRO XT est encore moins chère, à peine 40 euros, et il nous tardait de voir ce qu'elle vaut.

S'il est souvent associé à des périphériques certes d'excellente facture, mais commercialisé au prix fort, Corsair s'est toujours arrangé pour disposer de gammes meilleur marché que l'on parle de composants informatiques de type RAM ou de périphériques gaming. Ainsi, dans le monde des souris, il a depuis longtemps distribué la Harpoon, un très bon modèle polyvalent à moins de 30 euros. La Katar PRO XT s'inscrit tout à fait dans cette mouvance en se focalisant davantage sur le segment FPS / MOBA grâce à des composants particulièrement réactifs.

Un format compact, ramassé

Au premier coup d'oeil posé sur la Katar PRO XT, on se dit que Corsair a opté pour la solution de facilité. Le design de la souris est effectivement très proche de celui de la Katar PRO Wireless que nous testions à l'automne dernier. On retrouve donc une souris compacte, sensiblement plus ramassée que les modèles Harpoon, l'autre gamme petit prix de chez Corsair. Ainsi, ses 11,6 centimètres en font une des souris gaming les plus courtes passées entre nos mains. Cette compacité en fait un modèle plus particulièrement destiné aux mains de taille moyenne. Les plus petites auront effectivement un peu de mal à atteindre le bouton latéral le plus en arrière.

La taille et la forme de la souris conditionnent nettement la prise en main. Ainsi, les petites mains se tourneront plus volontiers vers une tenue avec la paume (palm grip). Une prise en main façon griffe (claw grip) est également envisageable, mais cette dernière est plus indiquée pour les mains de taille moyenne. Soulignons enfin que les grandes mains seront sans doute obligées d'adopter une tenue du bout des doigts (fingertip grip), laquelle n'est pas forcément du goût de tous, surtout chez les gamers : en particulier, elle rend plus délicate l'utilisation des boutons latéraux pourtant si pratiques dans les jeux d'action les plus rapides.

De la même manière que la Katar PRO Wireless n'a existé qu'en version pour droitiers, il n'est pas question de proposer une version pour gauchers de la Katar PRO XT. Dommage quand on pense à son design symétrique : il aurait été simple de disposer deux boutons sur le côté droit et d'intégrer une bascule mode droitier / mode gaucher dans le logiciel. Tant pis. Un gaucher pourra toujours tenter de s'en servir en essayant de ne pas activer les boutons latéraux. Des boutons auxquels il manque d'ailleurs un bouton « sniper ». C'est assez logique compte tenu du prix de la bête, mais ça aurait été une manière de se démarquer de la concurrence. Rappelons qu'un bouton « sniper » réduit la sensibilité du capteur pour une visée plus fine, avec un fusil de précision par exemple.

De bonne facture

Puisque nous parlons boutons, il est bon de souligner que la politique tarifaire de Corsair pour cette Katar PRO XT n'a pas été l'occasion de rogner à ce niveau. Le fabricant emploie d'excellents switchs Omron garantis pour un minimum de 50 millions de clics. Au total, six boutons sont de la partie et ils peuvent bien sûr être configurés depuis le logiciel Corsair. Un regret tout de même : l'orientation MOBA aurait profité de quelques boutons en plus, mais - encore une fois - de telles fonctionnalités sont incompatibles avec l'aspect premier prix de la souris. L'essentiel est bien que les boutons soient réactifs et durables. Rien à craindre de ce point de vue-là.

Il nous encore évoquer la molette qui n'a rien d'exceptionnel dans la mesure où Corsair n'a pas adopté un modèle débrayable ou n'a pas jugé bon d'intégrer des clics latéraux. Les crans de la molette sont bien perceptibles, mais ils n'empêchent cependant pas une rotation rapide et fluide. Un bon point. Sous la souris, deux larges patins ont été déployés. Ils sont en PTFE, mais Corsair n'a prévu aucun supplément pour les remplacer en cas d'usure. Enfin, il est très agréable de voir que Corsair n'a pas lésiné sur le câble. D'une longueur de 1,8 mètre, il se branche sur un port USB-A 2.0 vacant de votre PC, la Katar PRO XT étant exclusivement filaire. Tressé, le câble est particulièrement souple ce qui est toujours pratique sur une souris gaming.

Capteur 18 000 ppp et grande légèreté

Au moment de tester la Katar PRO Wireless, nous n'avons pu nous empêcher d'être un peu déçus par le capteur optique retenu par Corsair. Sans être vraiment mauvais, il manquait d'un peu de précision et souffrait d'une sensibilité en retrait (jusqu'à 10K points par pouce). Malgré le coût plus faible de la Katar PRO XT, Corsair n'a pas à gérer une batterie et tout un système sans-fil, il a donc été en mesure de choisir un capteur de meilleur standing. Le PMW3391 est effectivement capable d'une sensibilité de 100 à 18 000 ppp que l'on peut régler par pas de 1 ppp via le logiciel iCUE. Il n'est plus ici question du moindre problème de précision en cours de partie et, pour le prix, c'est vraiment un bonheur.

Rien d'extraordinaire du côté de la fréquence d'interrogation, on peut choisir entre 125, 250, 500 et 1 000 Hz, même si cette dernière valeur remporte à peu près tous les suffrages. Du côté des composants, il n'y a donc pas vraiment de critiques à formuler à Corsair qui n'a pas profité d'une tarification plus faible pour nous faire une souris au rabais. Cela se ressent d'ailleurs immédiatement à l'usage. Bien sûr, des modèles plus élaborés pourront sembler plus réactifs ou surtout plus sensibles, mais dans la très grande majorité des cas, cette Katar PRO XT sera amplement suffisante. Pour ne rien gâcher, les boutons sont réactifs comme il faut et la molette est aussi ferme qu'elle est précise. Il n'y a aucune fausse note à l'usage et même la glisse est convaincante.

Il y a encore quelques années, les 73 grammes de la Katar PRO XT en auraient fait un modèle poids plume. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais elle appartient malgré tout à la catégorie des souris les plus légères, particulièrement indiquées pour les FPS les plus rapides. Afin que les choses soient davantage conformes à vos attentes, vous pourrez toujours vous tourner vers iCUE, le logiciel développé par Corsair pour tout paramétrer. Rien de bien novateur à ce niveau, mais le soft fait encore une fois de l'excellent travail avec une ergonomie réussie pour paramétrer les performances de la bête, mais aussi pour configurer les boutons, gérer les macros et ajuster l'éclairage. Notons à ce niveau que, premier prix oblige, Corsair est très raisonnable : une seule LED au niveau de la molette.

x x x x x EN RÉSUMÉ LE PETIT PRIX DE CHEZ CORSAIR Il est temps de conclure ce test de ce modèle d'entrée de gamme de chez Corsair et, vous l'aurez compris, nous n'avons pas été le moins du monde déçus par le fabricant américain. Quelques concessions ont été réalisées, notamment sur les fonctionnalités, mais rien que de très logique pour parvenir à une souris autour de 40 euros. L'essentiel est bien présent, la souris est précise et sa prise en main est impeccable... pourvu que votre main soit dans la moyenne. Il s'agit vraiment d'un excellent modèle pour accompagner un PC gaming sans se ruiner, mais avec un tel produit, il va maintenant être compliqué de justifier une dépense de 80 ou 90 euros !

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Belle finition et tout petit prix

Très légère, très agréable

Ergonomie parfaite pour les petites mains

Câble tressé ultra-souple (cordelette)

Bon niveau de finition

Capteur optique bien connu, efficace

Boutons de pouce bien placés Réservée aux droitiers

Petit format peu indiquée pour les grandes mains

Molette non-débrayable

Cliquetis des boutons très audibles