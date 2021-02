It Takes Two s'explique avec du gameplay commenté

Gold depuis quelques jours, le nouveau projet de Hazelight, annoncé comme "le périple en coopération le plus dingue de votre vie", rien que ça, a décidé d'en montrer un peu plus par le biais d'une nouvelle bande-annonce.

Après le buddy movie A Way Out, Josef Fares s'engage sur la voie de la comédie romantique. Mais du genre fantastique, qui plaira à coup sûr aux fans de des films où, oh, c'est incroyable, le ou la protagoniste a changé de peau ou rapetissé pour une raison inexplicable.

L'histoire d'It Takes Two, c'est celle de Cody et May, dont le mariage est en bout de course et qui, devenus de petites poupées, vont devoir trouver un moyen de retrouver leur état normal. Le voyage, organisé par un livre qui parle, le Dr. Hakim, devrait les aider à se rapprocher. Parce qu'il faudra travailler ensemble.

Ch-ch-ch-ch-changes

La principale particularité mise en avant par le réalisateur du jeu, Josef Fares, c'est que vous enchaînerez les mécaniques de jeu différentes pour relever les défis qui vous attendent. Des défis qui demanderont entente et coordination. Par exemple, pour affronter de vilaines guêpes, il faudra que Cody joue d'un canon à sève tandis que May décochera des projectiles enflammés. Plus tard, alors que le mari pourra manipuler le temps, son épouse aura la possibilité de se dédoubler. Et il y a pas mal d'autres chose que vous pouvez deviner et laissent penser que cette expérience coopérative ne sera guère de tout repos. C'est aussi ça l'amour.

Rappelons enfin que le Pass Ami permettra à une personne ayant acheté le jeu d'en profiter en ligne avec la personne de son choix, sans que celle-ci n'ait quoi que ce soit à dépenser. Quand on aime, on ne compte pas, tout ça...

It Takes Two arrive le 26 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.