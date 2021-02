It Takes Two est gold, Josef Fares prêt à lâcher 1.000 dollars aux joueurs insatisfaits

Depuis qu'il a brandi un doigt de façon mémorable lors des Game Awards 2017, Josef Fares, à l'origine de Brothers : A Tale of Two Sons et A Way Out est devenu une des rockstars du jeu vidéo, dont les déclarations ont au moins comme vertu de divertir.

Et il est content, Josef Fares. Il faut dire que son dernier projet avec Hazelight, sur lequel nous avons hâte de mettre les mains, a respecté son planning. Le développement est terminé, comme il l'a annoncé sur Twitter ce mercredi 17 février 2021.

We finally did it! #ItTakesTwo has gone gold👊 - Josef Fares (@josef_fares) February 17, 2021

Nous l'avons fait : It Takes Two est gold.

Jeu d'aventure et d'action coopératif, It Takes Two proposera à deux joueurs en local ou en ligne (on rappelle que, grâce au Pass Ami, votre comparse connecté(e) pourra se lancer avec vous gratuitement) de suivre les aventures d'un couple pris dans des aventures extraordinaires, alors que leur relation n'est pas en grande forme.

Un jeu pour lequel Fares a fait une promesse assez incroyable. Déjà, au cours d'une entrevue récente, il m'avait assuré, tout sourire et les yeux dans les yeux de la webcam, que mon épouse m'aimerait encore plus après avoir terminé It Takes Two en ma compagnie. Intéressant.

La confiance n'a désormais plus de limite, comme on l'a découvert dans une interview accordée à Game Informer. Je vous laisse juger de ces propos qui feront encore lever les yeux de ses détracteurs au ciel.

C'est une autre chose que je peux vous garantir avec It Takes Two : il est impossible, et vous pouvez me citer là-dessus, de se lasser de ce jeu. Vous pouvez mettre cela comme titre : je peux littéralement donner 1 000 dollars à quiconque dit : «Oh, je suis lassé de ce jeu maintenant parce qu'il ne me surprend pas ». Un millier de dollars ! Je vous le garantis. Je vais le donner à tous ceux qui sont lassés. Mais ils doivent être honnêtes à ce sujet.

Ce genre de promesse ne passe normalement pas inaperçu. Et s'il avait raison ? Si personne ne trouvait rien à redire ? On l'aurait tous dans le baba, moi j'vous l'dis.

It Takes Two arrive le 26 mars prochain sur PS5, Xbox Series X|S, PC, PS4 et Xbox One.