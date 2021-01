Fall Guys bientôt sur le Xbox Game Pass ? Un tweet semble le teaser

Fall Guys a, à n'en point douter, été un des jeux phénomènes de la seconde moitié de l'année dernière. Et s'il est déjà disponible sur PS4 et PC, un récent échange sur Twitter pousse à se demander s'il n'arrivera pas prochainement sur une autre plate-forme.

Microsoft et Devolver Digital préparent-ils l'arrivée de Fall Guys : Ultimate Knockout sur le Xbox Game Pass ? L'échange sur Twitter suspect ayant tout juste eu lieu entre les comptes Twitter britannique officiel de Xbox et le compte officiel du jeu Fall Guys a de quoi mettre la puce à l'oreille. En effet, le compte de Microsoft a plus tôt ce matin publié un tweet dans lequel il invite les twittos à répondre à son message. En échange de chaque réponse reçue, Xbox promet de conseiller un jeu disponible sur le Xbox Game Pass.

Ce qui a de quoi intriguer, c'est que le compte officiel de Fall Guys a répondu à ce tweet en demandant à Xbox "est-ce que je peux jouer ?" Cette interaction a donc logiquement de quoi pousser à se demander si le très populaire jeu multijoueur ne va pas arriver prochainement sur le Xbox Game Pass. Et si oui, si cette arrivée marquera la sortie de Fall Guys sur Xbox Series X|S et/ou Xbox One.

Can I play? 👋 - Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) January 12, 2021

Teasing, humour, ou les deux ?

Fall Guys étant déjà disponible sur PC, il est possible que, si ajout au Xbox Game Pass il y a dans un avenir proche, seule la version PC du service de Microsoft soit concernée. Une version console du jeu existant déjà, il ne peut pas être exclu non plus que le très populaire titre de Mediatonic finisse par arriver sur consoles Xbox.

Pour info, le compte Xbox a, histoire de pousser la blague jusqu'au bout, conseillé Among Us (autre jeu phénomène de ces derniers mois) au compte Twitter de Fall Guys. Les joueurs Xbox intéressés n'ont désormais qu'à attendre une éventuelle annonce officielle de la part des partis concernés.

Que cache cet échange selon vous ? Pensez-vous que Fall Guys va bientôt être ajouté au catalogue du Xbox Game Pass ? Si oui, la version consoles du service de Microsoft sera-t-elle concernée ? Joueurs Xbox, avez-vous envie de jouer à Fall Guys ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.