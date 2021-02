Xbox Series X|S : Des difficultés d'approvisionnement jusqu'à l'été selon Microsoft

Lors de l'annonce de ses derniers résultats financiers, Microsoft a déclaré qu'il s'attendaient à ce que les approvisionnements en Xbox Series X|S soient limités jusqu'à la fin du "trimestre en cours au moins." À en croire un autre représentant de Microsoft, le "au moins" est à bien garder à l'esprit.

Le site du journal américain The New York Times a récemment publié un article dans lequel il revient sur les problèmes d'approvisionnement et de ruptures de stock dont souffrent actuellement la PS5 ainsi que les Xbox Series X|S. Interrogé pour les besoins de cet article, un représentant de Microsoft donne quelques indications au sujet de la situation du côté de chez Xbox.

Selon Mike Spencer, le responsable des relations avec les investisseurs chez Microsoft, le constructeur américain a vendu toutes les Xbox qu'il avait en stock au cours du dernier trimestre (celui pendant lequel sont sorties les Xbox Series X|S). Et il ajoute à cela que les approvisionnements rien de continuer d'être limités au moins jusqu'à la fin du mois de juin.

En parallèle aux problèmes d'approvisionnement en composants et en matières premières nécessaires à la fabrication des consoles, les constructeurs font également face à des soucis d'ordre logistique. La pandémie de COVID-19 a compliqué l'acheminement des consoles vers les rayons des revendeurs. Et, même s'il s'agit d'un bon problème à avoir pour les constructeurs de consoles, le fait que les machines soient très demandées n'arrange évidemment pas les choses.

Patience imposée

Ces nouvelles affirmations viennent appuyer celles faites par Lisa Su, la PDG d'AMD, la semaine dernière. Cette dernière, dont la société fournit les processeurs faisant tourner les Xbox Series X|S, a en effet affirmé :

L'industrie doit cependant augmenter ses capacités de production d'une manière générale et nous nous attendons à ce que les choses soient serrées pendant toute la première moitié de l'année. Il faudra attendre la seconde moitié de l'année pour voir une capacité de production accrue.

Les personnes qui n'arrivent pas à mettre la main sur des consoles lorsque les faibles stocks sont mis en ligne par les divers revendeurs vont donc devoir continuer de prendre leur mal en patience.

Cette situation, et sa durée, contribuent en tout cas à justifier les choix faits par certains éditeurs de continuer de proposer leurs nouveaux jeux sur PS4 et Xbox One et plus de les sortir sur PS5 et Xbox Series X|S.

Même si Sony et Microsoft se sont tous deux félicités des quantités de consoles next-gen vendues lors de leur lancement respectif, il semblerait que les parcs installés ne justifient pour l'instant pas de mettre de côté la génération précédente. Pour rappel, Capcom a par exemple confirmé il y a quelques jours que son Resident Evil Village sortira bel et bien sur PS4 et Xbox One en plus de sa commercialisation sur les nouvelles consoles.