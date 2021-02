Nintendo ne veut pas "racheter des sociétés aveuglément," son président évoque sa stratégie

Malgré son besoin perpétuel de nouveaux jeux, Nintendo n'est pas la société la plus active en matière de rachats de studios. Et à en croire le président du constructeur basé à Kyoto, la situation n'est pas sur le point de changer.

À lire aussi : La Nintendo Switch a influencé le départ à la retraite de Reggie Fils-Aimé

Le sujet des rachats de studios par des constructeurs de consoles fait régulièrement les gros titres ces dernières années. Microsoft, Xbox Game Pass et concurrence de Sony obligent, a racheté de très nombreux studios depuis le début de la génération Xbox One. Sony a quant à lui racheté Insomniac Games (Marvel's Spider-Man) et envisagerait diverses acquisitions. De son côté, Nintendo a été beaucoup plus sage mais a tout de même procédé au rachat en janvier dernier de Next Level Games, partenaire de longue date et studio derrière l'excellent Luigi's Mansion 3.

Au cours d'une interview accordée au site du journal japonais Nikkei et relayée par le site VGC, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa a évoqué la manière qu'a sa société d'envisager les rachats de studio. Et de toute évidence, la prudence est de mise à ce niveau :

Nous ne nous contentons pas d'acheter aveuglément des sociétés car nous désirons des ressources en matière de développement. Nous ne pensons pas que nous contenter d'accroître l'envergure de notre activité va réellement améliorer la valeur du type de divertissement proposé par Nintendo.

Besoin d'optimisation

Pour ce qui est de Next Level Games, Shuntaro Furukawa explique pourquoi Nintendo a décidé de faire sien le studio canadien :

Il s'agit d'un partenaire avec lequel nous travaillons depuis de nombreuses années afin de développer divers logiciels. Et nous avons déterminé que nous pourrions améliorer la qualité et la rapidité du développement (de jeux chez Next Level Games) en en faisant une filiale et en travaillant ensemble (plus directement).

En plus de Luigi's Mansion 3, Next Level Games a également créé des titres comme Mario Strikers Charged Football ou encore Punch-Out!! pour le compte de Nintendo. Le rachat du studio situé à Vancouver au Canada a représenté la première acquisition de studio par Nintendo depuis le rachat de Monolith Soft. (Xenoblade) en 2007. À moins d'un revirement brutal de stratégie de la part de la maison de Mario, il ne faut donc pas s'attendre à de multiples rachats au cours des prochaines années.

Que pensez-vous de ces déclarations de Shuntaro Furukawa ? Pensez-vous que la manière de faire de Nintendo est la bonne ? Ou, à l'inverse, estimez-vous que Nintendo devrait accroître sa capacité de rendements de jeux afin de proposer de plus nombreuses sorties sur ses consoles ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.