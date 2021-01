Nintendo rachète le studio derrière Luigi's Mansion 3

Pour n'importe quel consolier, l'offre en matière de jeux sur sa plate-forme est est d'une grande importance. C'est pourquoi les constructeurs rachètent régulièrement des studios afin d'étoffer leur offre. Et si Microsoft et Sony font régulièrement les gros titres pour leurs rachats, il arrive également à Nintendo de gonfler ses effectifs.

C'est par l'intermédiaire d'un communiqué pour le moins sobre publié sur la section du site officiel japonais de Nintendo destinée aux investisseurs que la firme de Kyoto vient d'annoncer son intention de racheter l'intégralité des parts du studio canadien Next Level Games (NLG).

Ainsi, Nintendo compte faire de ce dernier un studio First Party à part entière. Le constructeur nippon parle dans son communiqué de ce que permettra ce rachat lorsque ce dernier sera finalisé (Nintendo estime que l'affaire sera conclue le 1er mars prochain) :

La complétion de l'acquisition permettra à Nintendo de sécuriser la disponibilité des ressources de développement de NLG, comme son expertise en matière de développement, ainsi que de faciliter une amélioration anticipée du temps et de la qualité de développement en permettant une communication plus étroite ainsi que des échanges de personnel avec l'équipe de développement de Nintendo. Pour info, Next Level Games collabore avec Nintendo depuis près de 15 ans. En effet, le premier jeu développé par NLG pour le compte de Nintendo fut Super Mario Strikers (GameCube). Au fil du temps, et en parallèle aux projets réalisés pour le compte d'éditeurs tiers variés (Activision, SEGA, etc.), le studio basé à Vancouver a également développé d'autres jeux pour Nintendo comme Mario Strikers Charged Football ou encore Punch-Out!!. Comme le titre de cette news l'indique, Next Level Games a plus récemment réalisé l'excellent Luigi's Mansion 3 de la Switch.

Les joueurs Nintendo fans des jeux de NLG sont donc assurés d'en recevoir d'autres au cours des années à venir. Reste maintenant à découvrir quel sera le première jeu que le studio réalisera en tant que structure First Party.

