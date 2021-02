La Nintendo Switch a influencé le départ à la retraite de Reggie Fils-Aimé

Jeune retraité, Reggie Fils-Aimé n'en est pas moins extrêmement actif. L'ancien président de Nintendo of America enchaîne en effet conférence et interviews. Et même s'il a beaucoup parlé ses derniers mois, il continue de dire des choses qu'il n'avait pas déjà répétées à maintes reprises par le passé.

Parmi les innombrables interventions publiques récentes de Reggie Fils-Aimé se trouve l'interview qu'il a accordée au podcast Gamertag Radio. Au cours de cette dernière, le sujet de la Nintendo Switch a été abordé.

À propos de cette dernière, l'ancien président de Nintendo of America affirme qu'il a immédiatement su que la console hybride de Nintendo rencontrerait le succès. Et il affirme qu'il avait précédemment eu des intuitions similaires avec d'autres machines de la fimre de Kyoto :

(Le succès de la Switch) ne m'a pas surpris. Et je dis ça parce que la première fois que j'ai vu la Nintendo DS, j'ai eu la chair de poule. L'équipe présentait un prototype très peu avancé de ce qui allait devenir Nintendogs. J'ai immédiatement vu le potentiel. La première fois que j'ai pris une Télécommande Wii en main et que j'ai joué, là aussi, à une expérience rudimentaire qui allait devenir Wii Sports, j'ai su que ça allait être magique. Et le jour où je me suis assis avec monsieur Iwata (l'ancien président de Nintendo, ndlr), que j'ai pris en main un prototype de Switch et que nous avons parlé du concept, j'ai su que ça allait être magique.



Et je dis ça car la console résolvait une réclamation clé émise par les joueurs. Et cette réclamation était "je m'amuse, je joue à mon jeu mais je dois m'arrêter car je dois aller au travail ou à l'école et je ne peux pas emporter mon jeu avec moi. Je ne peux donc pas continuer à jouer à ce jeu." Vu que la Switch donne l'opportunité de jouer sur un grand écran de télé et ensuite de la retirer du dock pour ensuite jouer en mode portable, elle répond à un désire fondamentale du consommateur. Cela a été le moment clé.

La relève est assurée

Reggie Fils-Aimé cite aussi la compatibilité avec Unity et Unreal comme faisant partie des décisions "clés" qui ont garanti la réussite commerciale de la Switch. Et à en croire l'ancien président de NoA, cette première présentation convaincante de la Switch a facilité un choix de carrière qui a surpris les personnes qui s'intéressent à l'industrie du du jeu vidéo :

Pour être honnête, savoir que la Switch allait rencontrer le succès est ce qui a facilité ma décision de prendre ma retraite car je savais que la société (Nintendo) allait être en forme pendant au moins plusieurs années. Le "Regginator" ne voulait donc pas quitter un Nintendo dans une mauvaise passe et il apparaît qu'il a eu le nez creux. La Switch continue en effet de voguer de succès en succès et les choses ne semblent pas sur le point de se calmer.

Que pensez-vous de ces déclarations de Reggie Fils-Aimé ? Avez-vous partagé son opinion lors de la première présentation de la Switch ? Avez-vous été étonnés lorsqu'il a annoncé son départ à la retraite ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.