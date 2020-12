The Game Awards : It Takes Two se montre et se date en vidéo, Josef Fares nous en parle

Il avait été annoncé parmi les invités de cet événement qui l'a rendu si sympathique aux yeux du monde entier. Le fantasque Josef Fares, patron du studio Hazelight a bien profité des Game Awards 2020 pour nous laisser en voir davantage sur son nouveau projet annoncé en juin dernier.

Primo : It Takes Two sortira le 26 mars 2021 sur PS4 et Xbox One, avec mise à jour PS5 et Xbox Series X|S disponible immédiatement et gratuite, et PC, au prix de 39,99 euros. Secundo : il s'agira, comme A Way Out d'une aventure entièrement portée sur la coopération, sur le même écran ou en ligne. Tercio : à l'instar du précédent jeu de Hazelight, le Friend Pass sera à nouveau en vigueur. Traduction : quelqu'un possédant le jeu pourra inviter un(e) ami(e) connecté(e) à le rejoindre gratuitement.

Une comédie sur... le divorce ?

Il fallait bien une nouvelle bande-annonce pour officialiser tout ça. Celle-ci rappelle donc que le duo manettes en mains incarnera Cody et May, parents au bord de la rupture qui vont se retrouver incarnés dans des poupées fabriquées par leur fille. Piégés dans un monde fantastique, ils vont devoir apprendre à coopérer pour sauver leur relation, en relevant les défis proposés par le Dr. Hakim, qui a quant à lui la forme d'un livre sur l'amour.

Visuel coloré, ambiance funky et ton fortement détendu au programme d'un voyage métaphorique annoncé comme fantastique et émouvant.

"Un record de mécaniques"

Nous avons pu, avant l'événement, nous entretenir quelques minutes avec Josef Fares, le réalisateur, celui qui a imprimé la vision de ce nouveau jeu EA Originals.

Sur la raison pour laquelle il a encore opté pour une aventure à deux, voici ce qu'il nous dit :

Je crois qu'on ne s'intéresse pas assez à l'idée de créer de bonnes histoires pour plus qu'une seule personne. J'aime l'idée de regarder des films avec quelqu'un. Je pense toujours qu'il y a une opportunité de créer des histoires que vous pouvez vivre avec des amis. La plupart des jeux coopératifs d'aujourd'hui consistent à tirer, grimper en niveau... Il reste encore beaucoup à découvrir dans ce domaine, et explorer le plan créatif. Je pense qu'avec It Takes Two, vous devriez ressentir plus d'amour pour votre partenaire de jeu, parce que c'est une comédie romantique à laquelle vous jouerez.

Une comédie romantique sur deux personnes qui vont se séparer. Un sujet pas très joyeux, alors que le ton du jeu, lui, l'est assurément.

Le thème est triste et traité de façon légère, à travers leur voyage pour réintégrer leurs corps. Mais c'est abordé sérieusement, il y aura des moments d'émotion. C'est de ça dont il est question : susciter de l'émotion chez les joueurs.

Après nous avoir rappelé qu'il fallait s'assurer de pratiquer avec quelqu'un que l'on aime, nous revenons sur le gameplay, les mécaniques et le fait qu'It Takes Two semble proposer un enchaînement de mini-jeux :

Chez Hazelight, nous essayons de marier le plus possible la narration et les mécaniques. Je crois fermement que nous avons réussi. Je pense toujours qu'il est important que le gameplay reflète ce qui se passe à l'écran. Nous avons créé des mécaniques qui s'accordent à presque toutes les scènes que vous allez traverser pour que vous restiez accrochés à l'histoire et que l'expérience reste fraîche, unique. Nous les utilisons aussi comme faisant partie des émotions ressenties, vous le comprendrez en jouant. Narration et jeu main dans la main, mais encore plus qu'avec nos jeux précédents. Ce sera impossible de se lasser de ce jeu, parce que vous ne pourrez jamais deviner ce qui va se passer. Il va vous surprendre, beaucoup.

Et de promettre avec un sourire confiant que si j'y joue avec ma moitié, elle m'aimera davantage à la fin de l'aventure.

Enfin, lorsqu'on lui demande si la DualSense est ses particularités seront exploitées sur PS5, il réplique que s'il trouve les retours haptiques et les gâchettes adaptatives intéressants, le studio n'a pas eu le temps de se pencher dessus.

Cela prend du temps. Nous sommes en train de finir ce jeu complètement fou tellement rempli de... Je crois que nous allons battre un record du monde de mécaniques différentes avec ce jeu. Nous avons une quantité astronomique de phases de gameplay. Pour chaque scène il y a un truc différent. Tout ce que vous voyez dans ce monde fait partie d'une mécanique.

Mais à quel point cela sera-t-il naturel ? Se fadera-t-on des tutoriels à n'en plus finir ?

Voilà pourquoi chez Hazelight nous sommes de super développeurs, mon pote ! Tout est naturel, fluide. Nous avons beaucoup testé. Et je peux vous dire que vous n'aurez pas à apprendre quelque chose à chaque fois. Ne vous inquiétez pas.

Et la durée de vie ?

Je crois que ça tourne autour de 14/15 heures. MAIS. Je ne parle pas de 14/15 heures de la même merde, mais 14/15 heures de folie, 14/15heures à se faire baiser, d'une bonne façon, s'entend !

On ne lui retirera pas sa passion et sa communication pour le moins directe. C'est certain.

En phase de débogage, It Takes Two promet aussi un monde très interactif et vivant. Il s'étonne encore que ses équipes, autour de 65 personnes, aient réussi à en faire autant en deux ans et demi. Et la pandémie : a-t-elle affecté ou retardé la conception ?

Le planning a été respecté. Mais la pandémie, au début, c'était dur, parce que les gens travaillaient de chez eux. Compliqué au début mais on s'y est fait. Heureusement qu'un vaccin arrive parce que j'aime avoir du monde autour de moi, j'ai envie de parler de prendre des personnes dans mes bras...



Ce COVID ne me va pas du tout, pour tout vous dire ! Reste que je suis venu au bureau normalement avec quelques autres. En Suède, ce n'est pas comme en France ou en Angleterre. La vie est restée normale d'une certaine façon.

Avant de le laisser à un(e) autre confrère, il nous glisse une dernière remarque :

J'ai vraiment hâte de voir les gens y jouer. Surtout pour certains moments, découvrir des streams avec les réactions.

Au printemps, donc, lorsque sortira It Takes Two.