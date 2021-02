GTA Online : Rockstar révèle une statistique étonnante et évoque l'avenir du jeu en solo

Les fans de Grand Theft Auto ont pendant longtemps attendu la sortie d'un éventuel DLC scénarisé jouable en solo de GTA V. L'eldorado étant clairement du côté du jeu multi et ses juteuses microtransactions, Rockstar Games a préféré se focaliser sur Grand Theft Auto Online. Et même si ce dernier reste très populaire, une situation récente a rappelé à l'éditeur que le solo peut être rentable lui aussi.

À lire aussi : GTA 6 : Les tous premiers détails sur les personnages jouables ont-ils fuité ?

À l'instar de nombreuses autres sociétés, du jeu vidéo ou non, Take-Two Interactive (la maison-mère de Rockstar Games) a récemment communiqué ses derniers résultats financiers. Et en plus de parler de chiffres de ventes et bénéfices, l'éditeur américain a également évoqué des statistiques d'utilisation de ses jeux.

Et à cette occasion, il a fait une révélation surprenante concernant Grand Theft Auto Online. Selon Take-Two Interactive, 50% des joueurs qui ont joué au Braquage de Cayo Perico dans l'add-on multijoueur de GTA 5 y ont joué en solo. Pour ceux qui n'auraient pas tout suivi, le Braquage de Cayo Perico est le premier DLC de GTA Online pouvant être intégralement traversé en jouant seul.

Après avoir communiqué cette statistique, Take-Two Interactive a déclaré qu'il compte continuer de proposer des expériences solo au sein de ses jeux. Si cela ne veut pas nécessairement dire que GTA V va enfin recevoir du DLC solo de la trempe de celui auquel avait eu droit Grand Theft Auto IV en son temps, la nouvelle reste bonne pour les joueurs à qui le multi donne des boutons.

Le solo a de beaux jours devant lui

Contrairement à ce qu'il était possible de penser il y a quelques années, le jeu solo est loin d'être moribond. Son potentiel commercial est même désormais mis en avant par certains éditeurs. Pour rappel, il a récemment été révélé que les utilisateurs de consoles PlayStation passent plus de temps à jouer hors ligne qu'en ligne. Ce qui signifie qu'ils passent plus de temps à jouer à des jeux solo qu'à des titres ou modes multijoueur.

Des documents internes à Sony ont par ailleurs que révélé que même si des titres mettant en avant le multijoueur sont souvent présents dans le haut des charts, et Sony prend par ailleurs l'exemple de Grand Theft Auto V, ce ne sont pas nécessairement les jeux sur lesquels les possesseurs de consoles PlayStation passent le plus de temps. Le constructeur nippon affirmait par ailleurs dans son document que le "jeu solo est florissant."

Ces nouvelles déclarations de Take-Two Interactive semblent donc indiquer que le géant de l'édition est d'accord avec la perception de la situation actuelle qu'a Sony. Reste maintenant à découvrir les conséquences que cela aura dans les contenus et jeux Take-Two à venir.

Cette statistique révélée par Take-Two Interactive vous surprend-elle ? Auriez-vous plus envie de jouer à GTA Online s'il proposait plus de jeu solo ? Vous attendiez-vous à un retour en force du jeu solo ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.