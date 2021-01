GTA 6 : Les tous premiers détails sur les personnages jouables ont-ils fuité ?

Grand Theft Auto VI est incontestablement un des jeux les plus attendus alors qu'il n'a pas encore été annoncé et qu'aucune information officielle à son sujet n'est connue. Si un insider dit vrai, il se pourrait qu'un détail pour le moins intéressant à propos du jeu vienne d'être révélé.

La rumeur du jour vient de Tom Henderson, insider/leaker spécialisé dans Call of Duty à qui il arrive également de parler d'autres jeux. Et c'est justement ce qu'il a fait très récemment. Le britannique, qui est également patron d'une agence spécialisée dans les réseaux sociaux, s'est en effet exprimé à propos de GTA VI sur son compte Twitter personnel. Et plus particulièrement des personnages que les joueurs pourront incarner dans ce sixième épisode numéroté :

Pour la toute première fois dans un jeu GTA, GTA 6 aura une protagoniste femme et un protagoniste homme jouables. Étant donné la manière de formuler les choses qu'emploie Tom Henderson, il est possible d'imaginer que GTA VI permettra d'incarner à tour de rôle une femme et un homme (pas nécessairement dans cet ordre). Pour rappel, Grand Theft Auto V donnait la possibilité d'incarner trois personnages différents. Mais les trois étaient des hommes.

Retour aux sources ?

À noter au passage que Tom Henderson se trompe. En effet, il était possible d'incarner plusieurs femmes dans Grand Theft Auto et Grand Theft Auto II. En revanche, aucune campagne solo d'un GTA de l'ère 3D ne permet d'incarner une femme.

Bien évidemment, il s'agit là d'une rumeur. Elle doit donc être prise avec les pincettes de rigueur. GTA 6 n'ayant pas encore été annoncé par Rockstar Games, il faudra désormais attendre une annonce officielle, ou une fuite plus concrète, pour savoir ce que l'éditeur américain prépare pour la suite du deuxième jeu vidéo le plus vendu de l'histoire.

Que vous inspire cette rumeur ? Seriez-vous content de pouvoir à nouveau incarner plusieurs personnages dans la campagne solo d'un GTA ? Et que diriez-vous d'incarner une femme dans un GTA en 3D ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.