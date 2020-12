Les joueurs PlayStation passent plus de temps à jouer hors ligne qu'en ligne selon Sony

La fonctionnalité "Activités" est une des nouveautés de la PlayStation 5. Grâce à cette dernière, les utilisateurs de la console peuvent, par exemple, accéder directement au démarrage d'une quête annexe précise ou au point de départ d'un mini-jeu. Et si Sony a décidé d'intégrer ce système à sa nouvelle console, c'est pour une raison bien particulière.

À lire aussi : PS5 : Le réalisateur de Super Smash Bros. Ultimate donne son avis sur la console

Les utilisateurs de PlayStation passent fréquemment plus de temps à jouer hors ligne qu'en ligne. Et donc passent plus de temps à jouer à des jeux solo qu'à des titres multijoueur. Cette information a été relayée par le site américain Vice qui a réussi à mettre la main sur un document créé par Sony et présenté l'année dernière par ce dernier, de manière hautement confidentielle, à des développeurs triés sur le volet.

Le constructeur japonais précise que même si les jeux mettant en avant le multijoueur figurent généralement en haut des classements de ventes, le document prend explicitement des titres comme Grand Theft Auto V et Call of Duty : Black Ops 3 en exemple, ce ne sont pas nécessairement ces jeux qui occupent le plus le temps des joueurs PlayStation. Selon les données internes de suivi des activités des joueurs de Sony, le jeu hors ligne occupe donc plus les joueurs. Le géant de l'électronique affirme même que le "jeu solo est florissant."

Des réponses à trouver

Mais cela ne veut pour autant pas dire que le jeu solo ne fait pas face à des difficultés. Selon Sony, ce dernier pourrait être encore plus populaire s'il ne faisait pas peur à certains utilisateurs en raison de l'investissement en temps que les jeux de ce type nécessitent :

Dans un monde idéal, chaque joueur a le temps de jouer pendant des heures tous les jours, chaque jour. Mais dans le monde réel, la plupart des gens ont un travail. Ou des enfants. Ou vont à l'école. Ou toutes ces choses à la fois. Souvent, le temps libre vient se caler entre d'autres obligations : une heure avant de dormir, pendant une pause de 30 minutes entre deux devoirs, ou encore pendant quelques minutes avant une partie multijoueur. Pour de nombreux joueurs, trouver le temps de jouer en solo correspond plus ou moins à la résolution d'une équation compliquée. Sony évoque également plusieurs problématiques qui peuvent rendre les joueurs réticents à l'idée de se lancer dans un jeu solo :

-Je ne sais pas combien de temps cela va me prendre, je ne joue pas si j'ai moins de deux heures de suite à consacrer au jeu.



-Chercher les passages qui m'intéressent dans les vidéos d'aide que je regarde quand je suis coincé prend beaucoup de temps.



-Comment participer aux discussions sur le jeu sans me faire spoiler.



-J'ai oublié ce que je faisais dans le jeu la dernière fois que j'y ai joué et c'est difficile de me replonger dedans.

Le constructeur nippon affirme avoir récolté ces commentaires de joueurs dans des sondages qu'il a réalisés (un de ces sondages aurait interrogé environ 3.000 joueurs).

Les Activités sont la réponse ?

La fonctionnalité Activités de la PS5, que les joueurs ne sont pas obligés d'utiliser, peut donc permettre de remédier à certains de ces problèmes et à permettre aux joueurs de plonger plus rapidement dans leurs jeux.

Cela étant dit, il convient de noter qu'il n'y a pas, pour les développeurs de jeux PS5, de charte spécifique d'utilisation des Activités dans leurs titres. Comme le montrent les premiers jeux disponibles sur la console, les studios peuvent exploiter cette fonctionnalité de différentes manières.

Le document évoqué ci-dessus montre en tout cas que les joueurs PlayStation n'ont pas à s'inquiéter de l'avenir des jeux solo sur PS5. Qu'il s'agisse de ses investissements dans ses studios ou des fonctionnalités de sa console, Sony semble tout faire pour ce type de jeux soit toujours plus désirable et accessible.

Bien évidemment, à l'heure où les éditeurs cherchent à captiver l'attention des joueurs pendant des années avec un même jeu et à les faire faire des dépenses répétées dans ce dernier, il apparaît que tous ne seront pas nécessairement sensibles à l'argumentaire de Sony. Mais comme ont pu le montrer des sorties récentes comme Marvel's Spider-Man et Marvel's Avengers, deux titres qui n'ont pas du tout été accueillis de la même manière par le public, l'intérêt commercial peut parfois être davantage du côté du jeu solo que du côté du jeu service.

Le fait que les jeux solo occupent souvent plus le temps des joueurs PlayStation que les jeux multi vous surprend-il ? Vous reconnaissez-vous dans certaines situations décrites par Sony ? Rencontrez-vous parfois des difficultés à vous lancer dans des jeux solo ? Que pensez-vous du système d'Activités de la PS5 ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.