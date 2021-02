PS5, Xbox Series X|S : Les pénuries pourraient empirer avant de s'arranger selon les fournisseurs

Le sujet des pénuries de consoles de nouvelle génération est actuellement sur toutes les lèvres. Tandis que les consommateurs intéressés continuent de rencontrer des difficultés à se procurer une PS5 ou une Xbox Series X|S, les constructeurs sont contraints d'évoquer publiquement les pénuries. Et à en croire de nouveaux éléments, ces dernières pourraient empirer et durer encore plus longtemps que prévu.

Les constructeurs de consoles et AMD évoquaient il y a quelques jours des pénuries en PS5 et Xbox Series X|S s'étalant jusqu'à la fin du mois de juin prochain. Il se pourrait cependant que ces problèmes de stock durent jusqu'à Noël 2021. C'est en tout cas ce qu'affirme un article récemment publié par le site américain Bloomberg, article qui se repose sur des sources anonymes au sein des chaînes d'approvisionnement.

Selon Bloomberg, les constructeurs de consoles se prépareraient actuellement à ce que la situation, actuellement loin d'être optimale, se dégrade avant qu'elle s'améliore. Les sources du média américain affirment que les volumes d'achats de semi-conducteurs effectués par Sony et Microsoft les font passer après les plus gros acheteurs comme les fabricants de smartphones.

Les constructeurs de PS5 et Xbox Series X|S se trouveraient actuellement dans une sorte de cercle vicieux. La pandémie de COVID-19 a pendant plusieurs mois ralenti la production de semi-conducteurs tandis que la demande en consoles et appareils électroniques construits à l'aide de semi-conducteurs était de son côté accrue par les mesures de distanciation sociale et de confinement découlant de cette même pandémie. Et la forte demande provoquée par la sortie des nouvelles consoles à la fin de l'année dernière n'a fait qu'aggraver le problème.

Consoles vs smartphones

À cette demande accrue viennent s'ajouter les pratiques en matière de stockage de composants actuellement des différents géant du monde du smartphone comme Huawei et Apple. D'après Bloomberg, ces derniers ont commencé à mettre en réserve des grandes quantités de composants l'année dernière des suites des sanctions économiques américaines contre la Chine. Situation qui a et continue d'impacter les disponibilités en matières premières nécessaires à la fabrication des consoles.

En effet, TSMC un fabricant de composants majeur (la plus importante fonderie de semi-conducteurs indépendante) affirme que ses clients accumulent plus d'inventaire que ce qu'ils font habituellement pour faire face aux incertitudes actuelles qui selon eux ne sont pas sur le point de s'estomper.

Pour rappel, Sony a récemment déclaré qu'il était "difficile" pour lui d'augmenter la production de PS5 en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Microsoft a de son côté affirmé qu'il faudra attendre l'été pour que les choses rentrent dans l'ordre. Mais de toute évidence, les sources de Bloomberg ne partagent pas cet optimisme.

Si la situation actuelle perdure comme certains le pensent visiblement, il est possible de se demander si la situation ne va pas bouleverser les plans des éditeurs en ce qui concerne leurs sorties à venir. Pourraient-ils prendre la décision de retarder leurs jeux "next-gen" afin d'attendre que le parc installé de PS5 et Xbox Series X|S grandisse ? Ou pourraient-ils proposer des titres sortant à la fois sur les nouvelles consoles ainsi que sur PS4 et Xbox One pendant plus longtemps qu'initialement prévu ? Seul l'avenir le dira.

Que pensez-vous de ces bruits de couloir relayés par Bloomberg ? Croyez-vous que les pénuries peuvent durer jusqu'à la fin de l'année ? Comptiez-vous vous procurer une PS5 et/ou une Xbox Series X|S d'ici la fin de l'année ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.