PS5 : Sony avoue qu'il est "difficile" pour lui d'accroître la production de consoles

Malgré les conditions de production et sanitaires compliquées, la PS5 est selon Sony parvenue à réaliser un lancement record. Et même si le géant de l'électronique continue d'avoir de hautes ambitions concernant les ventes de sa nouvelle console d'ici la fin de l'année fiscale, il ne cache pas que la tâche est plus ardue que d'habitude.

Sony a annoncé, comme nous vous l'indiquions hier, avoir distribué 4,5 millions de PS5 à travers le monde entre le lancement de la console et la fin du mois de décembre 2020. Et il prévoit toujours de faire monter ce total à 7,6 millions d'ici la fin de l'année fiscale en cours (le 31 mars prochain).

Mais à en croire Hiroki Totoki, le constructeur souhaiterait certainement mettre encore plus de consoles sur le marché. Le directeur financier de Sony Corporation a expliqué au cours de la conférence qui a suivi l'annonce des derniers résultats financiers de sa société qu'il est actuellement dans l'impossibilité de le faire. Et cela n'a rien à voir avec la pandémie de COVID-19 :

Il est difficile pour nous d'augmenter la production de la PS5 en pleine pénurie de semi-conducteurs et d'autres composants. Nous n'avons pas été capables de répondre totalement à la forte demande des consommateurs mais nous continuons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour livrer autant de PS5 que possible aux clients qui attendent une PS5. Pour rappel, la PS5 est actuellement vendue à perte mais la grande popularité des jeux, contenus additionnels et autres services PlayStation permet malgré tout à Sony de réaliser une année record.

Pas de retour à la normale annoncé

Comme révélé hier, la branche Games and Network Services, autrement dit la branche PlayStation de Sony, a été un véritable moteur du succès du groupe dans son ensemble. Le jeu vidéo reste en effet le secteur d'activité le plus important de Sony Corp avec 33% des recettes (hausse de 39,7% par rapport au même trimestre en 2019) et 22% des bénéfices de ce dernier (hausse de 50% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente).

Une telle situation pousse à se demander jusqu'où auraient pu monter les ventes initiales de PS5 si la pénurie actuelle n'avait pas eu lieu. S'il paraît évident que les ruptures de stock ont influé sur le côté hautement désirable de la console, il est également indéniable que la console bénéficiait d'emblée d'une forte demande.

À noter que Sony ne donne pas d'indication quant à une date de retour à la normale de ses capacités de production. D'après la PDG d'AMD, une accélération de la production n'aura certainement pas lieu avant la seconde moitié de l'année.