PS5, Xbox Series X|S : La PDG d'AMD évalue la durée des pénuries

Nous vous indiquions hier que Microsoft s'attendait officiellement à ce que les approvisionnements en Xbox Series X|S continuent d'être limités "au moins jusqu'à la fin du trimestre en cours." La grande patronne d'AMD, qui fournit les processeurs utilisés par Microsoft et Sony dans leurs nouvelles consoles, est plus pessimiste encore.

À l'instar de nombreux autres groupes, AMD vient de diffuser ses derniers résultats financiers. Au cours de la conférence téléphonique d'annonce de ces derniers, la situation de l'approvisionnement en puces nécessaires à la production des PS5, Xbox Series X|S et autres cartes graphiques pour PC a été abordé.

Lisa Su, la PDG d'AMD se félicite logiquement de la forte demande en semi-conducteurs et de l'impact que cette dernière a eu sur ses affaires. Elle révèle cependant que les problèmes de pénuries ne sont pas encore de l'histoire ancienne (propos relayés par le site VGC) :

Il est juste de dire que la demande globale a dépassé ce que nous avions prévu. Par conséquent, nous avons connu des contraintes en matière d'approvisionnement à la fin de l'année. Ces contraintes ont principalement touché le marché du PC, le marché du PC bas-de-gamme, et le marché du gaming (autrement dit celui des consoles, ndlr).



Cela étant dit, nous sommes fortement soutenus par nos partenaires du côté des chaînes de production. L'industrie doit cependant augmenter ses capacités de production d'une manière générale et nous nous attendons à ce que les choses soient serrées pendant toute la première moitié de l'année. Il faudra attendre la seconde moitié de l'année pour voir une capacité de production accrue.

First world problem

Comme les personnes qui souhaitent se procurer une PS5 et/ou une Xbox Series X|S depuis novembre dernier mais qui n'y parviennent pas le savent bien, il est toujours compliqué de se procurer une de ces consoles. Dès qu'un revendeur en ligne met en vente un nouveau stock de consoles, ce dernier se trouve en rupture en quelques minutes seulement.

Sony et Microsoft s'étant tous les deux félicités de lancement records pour leurs nouvelles machines, il apparaît que malgré les problèmes d'approvisionnement, un nombre conséquent de PS5 et de Xbox Series X|S a été mis sur le marché. La demande pour les consoles next-gen est tout simplement plus forte que ce que les fournisseurs en matières premières sont en matière de proposer.

Et ce, malgré des catalogues de lancement véritablement next-gen relativement modestes. Reste à espérer que lorsque les consoles seront disponibles en plus grandes quantités, les jeux véritablement destinés aux PS5 et Xbox Series X|S seront eux aussi disponibles en plus grand nombre eux aussi.