TEST du Astro Gaming A20 Wireless Gen 2 : Un bon micro-casque mais un tarif excessif

Quelques semaines après le modèle de chez Corsair, nous testons un autre casque-micro à destination des consoles de nouvelle génération, l'Astro Gaming A20 Wireless dans sa version Gen 2. Passé sous la coupe de Logitech, Astro a effectivement opté pour une remise à niveau d'un de ses best-sellers pour cette première incursion sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Connue et appréciée dans le domaine de l'eSport, en particulier en Amérique du Nord, Astro profite de cette aura pour toucher un public toujours plus large de joueurs plus occasionnels. C'est d'ailleurs dans cette optique que Logitech a racheté le constructeur pour la modique somme de 85 millions de dollars, il y a déjà presque quatre ans. Depuis, Astro poursuit toutefois son petit bonhomme de chemin sans que ce rachat ait - en apparence au moins - eu d'influence. Aujourd'hui, le constructeur se tourne donc vers les consoles de nouvelle génération avec deux déclinaisons de son A20 Wireless Gen 2 : un modèle à destination de la PlayStation 5 et un autre pour les Xbox Series. Hélas, il n'est toujours pas question d'universalité sur cette génération à moins d'acheter un second émetteur.

Robuste, mais pas toujours très confortable

Au premier coup d'oeil posé sur l'A20 Gen 2, impossible de ne pas remarquer un changement « majeur » par rapport à la version précédente - commercialisée en 2018 - du casque : Astro a effectivement revu l'esthétique de son produit avec une robe presque intégralement blanche là où le précédent modèle s'affichait en noir. De manière plus classique, Astro a adopté des liserés verts pour la version Xbox et bleus pour la mouture PlayStation. Autant le dire dès à présent, il s'agit de la seule et unique différence entre ces deux versions qui sont par ailleurs rigoureusement identiques : conception, finition, restitution, captation.

En outre et en dehors de cette question de couleur, les habitués de la version 2018 de l'A20 auront toutes les peines du monde à la distinguer de la nouvelle version. Astro a effectivement opté pour une conception extrêmement similaire se disant sans doute que ses qualités étaient encore bien suffisantes pour se faire une place au soleil de 2021. Entre les mains, on est donc une fois encore satisfait par le poids relativement modeste du casque : 318 grammes pour un modèle sans-fil - donc avec batterie - c'est très correct et cela devrait permettre de longues sessions de jeu sans (trop) ressentir de fatigue ou de gêne au niveau des oreilles / du crâne.

Sur ce point très précis, il convient toutefois d'émettre un bémol. En effet, comme la version 2018, cette mouture 2021 de l'A20 peut avoir tendance à exercer une pression inconfortable sur le sommet du crâne. Cela dépendra bien sûr grandement de votre morphologie, mais les plus grosses têtes devraient sans doute faire particulièrement attention à ce point avant l'achat. Plus regrettable encore, surtout quand on tient compte du prix de ce modèle, l'Astro A20 n'utilise pas de charnières rotatives pour maintenir les oreillettes sur la structure du casque. Les montants de fixation sont reliés à l'arceau central de manière « classique ».

Casque réglable facilement

Un choix déroutant alors que de plus en plus de constructeurs adoptent ces charnières - surtout à ce niveau de prix répétons-le - et qui rend plus difficile d'ajuster les oreillettes à la forme de notre visage. Heureusement, Astro compense en partie ce défaut avec un casque réglable très facilement sur la hauteur et par la présence de mousses confortables sur les oreillettes. Très douces, elles n'agressent nullement les pavillons de nos oreilles et la sensation de « chaud » n'interviendra ici que très tardivement. Hélas, Astro ne propose aucune mousse de remplacement et il nous est difficile d'estimer leur durée de vie.

Comme souvent, l'oreillette gauche intègre une perche microphone. Celle-ci est assez souple pour bien s'ajuster, mais aussi suffisamment rigide pour conserver sa position. En revanche, Astro ne permet que de la rabattre vers le haut lorsque le micro n'est pas utilisé. C'est sur l'oreillette de droite que le fabricant a déporté tous les contrôles : mise sous tension, volume, sourdine, l'essentiel est présent, mais on regrette qu'Astro n'ait pas intégré d'indicateur pour le niveau de la batterie d'autant que tout le monde le reprochait déjà à la version 2018. Notons enfin que l'A20 n'est toujours pas capable de fonctionner en mode filaire. Pour qu'il soit reconnu par notre machine, il faut préalablement brancher le petit adapteur USB et attendre - quelques secondes - que l'appairage soit réalisé.

Un rendu audio équilibré après égalisation

Il est ici important de souligner que s'il existe deux versions de l'Astro A20 Gen 2 - une pour PlayStation, une pour Xbox - elles sont toutes deux parfaitement fonctionnelles sur ordinateur : Astro assure un suivi sur Windows et sur Mac OS avec, à la clé, le téléchargement d'une application pour gérer tous les contrôles, l'Astro Command Center. Une application qui n'a guère évoluée depuis la sortie de la première version de l'A20, mais qui reste un modèle du genre qu'il s'agisse des fonctionnalités proposées ou de leur agencement : divers modes de réduction du bruit ambiant sont par exemple proposés et un excellent égaliseur est de la partie.

L'application devrait ainsi permettre d'adapter le rendu audio du casque à vos goûts. En effet, de base, le son proposé par l'A20 a tendance à largement exagérer les basses et écraser nettement les médiums. De ce que l'on peut en juger autour de nous, ce type de rendu est apprécié des joueurs... moins des mélomanes. Heureusement, on peut donc compter sur l'égaliseur pour très nettement ajuster les choses. Il sera toutefois difficile de rendre justice aux « extrêmes ». On est ainsi un peu déçu de voir que l'A20 n'est pas capable de donner une juste présence aux fréquences les plus graves comme aux plus aiguës.

De la même manière, nous aurions aimé que le rendu soit un peu plus précis, plus riche de détails, mais tempérons immédiatement notre critique : nous le jugeons là sur une écoute résolument audiophile. Que les gamers se rassurent, en pleine partie, les défauts sont nettement moins perceptibles et bien moins gênants. Notez en revanche bien qu'Astro n'a pas cherché à faire dans la spatialisation : son A20 est un modèle uniquement stéréo. Cela dit, nous n'en tiendrons pas rigueur au constructeur dans la mesure où l'image stéréophonique est très belle... et qu'il vaut mieux un traitement de cette qualité sur deux voix qu'une bouillie polyphonique !

Terminons en évoquant deux points importants. Tout d'abord, la captation microphone est au même niveau que celle de l'A20 de première génération. Vos interlocuteurs profiteront bien de votre voix, sans artefact et sans parasite. Les bruits environnants ne sont pas exagérément propagés et on pourra juste reprocher un léger manque d'ampleur la faute à une focalisation sur les médiums. Enfin, la question de la batterie pourra décevoir les habitués de certaines solutions Corsair : Astro n'annonce « que » 15 heures d'autonomie. En réalité, avec un volume réglé sur 30-35%, nous avons largement dépassé cette valeur et, à plus ou moins 18-20h, nous sommes tout à fait dans la norme.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN BON CASQUE MICRO,UN TARIF EXCESSIF Sorti en 2018, l'Astro A20 était capable d'accompagner avantageusement les joueurs. Sans surprise compte tenu de la proximité qui existe entre les deux modèles, la version 2021 - la Gen 2 - est un compagnon tout aussi intéressant. Hélas, elle souffre surtout du même défaut « tarifaire ». Solution sans-fil dotée d'une bonne autonomie, l'A20 Gen 2 est facturé plus ou moins 120 euros, une somme qui se justifie par certains aspects - le sans-fil notamment - mais qui rend certains des défauts de ce produit difficilement acceptable. Ainsi, la relative rigidité du casque du fait de l'absence de charnières pour les oreillettes le réservera aux morphologies « standards » : grosses têtes et visages en « ovale » tourneront sans doute les talons.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Conception robuste

Commandes simples et accessibles

Bon équilibre du rendu audio

Captation micro de qualité

Autonomie très correcte Plutôt léger Aucun accessoire, pas de mousse de remplacement

Pression sur le crâne, notamment sur les « grosses » têtes

Exclusivement sans-fil, aucune indication du niveau de batterie

Pas de pivot pour les oreillettes, finitions un peu limitées