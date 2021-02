TEST du WD_BLACK D50, un hub de périphérique et un boost de stockage pour vous faciliter la vie sur Laptop

Voici le TEST de l'un des derniers produits de chez WD_Black à savoir le D50 qui s'éloigne un peu du type de création du constructeur tout en gardant une bonne partie de son ADN, comme la présence d'un système de stockage, dans notre cas un SSD NVMe même si c'est bien plus que cela, comme nous allons le voir.

Le D50 qu'est-ce que c'est ? Eh bien il s'agit d'un sorte de hub général ou une station d'accueil de périphériques qui permet de tout regrouper en un endroit et surtout de profiter d'un boost de stockage/connectique pour une utilisation sur Laptop.

Evidemment sur un PC fixe, son utilisation est un peu plus limitée quoi que très pratique. Ici Western Digital s'adresse surtout aux appareils ayant de base un stockage assez faible et difficilement modifiable et ayant un nombre de ports limité. Le modèle existe en version 1 ou 2 To, dans notre modèle de test il s'agit de la première version.

Un véritable "plus" pour agrémenter un PC portable

Sur les façades droite et gauche, on retrouve donc de nombreuses connectiques à savoir :

2 ports Thunderbolt 3

1 port DisplayPort 1.4

2 ports USB-C 10 Gbit/s

3 ports USB-A 10 Gbit/s

1 port entrée/sortie audio

1 port Gigabit Ethernet

L'objet ne mesure que 119.89mm x 119.89mm x 55.12mm ce qui permet d'obtenir une certaine mobilité et d'accompagner facilement vos PC portable lors de vos déplacements. Compact et sobre, ce n'est pas le genre d'appareil qui risque de gâcher l'ambiance de votre bureau si vous êtes à tendance minimaliste. Ajoutons tout de même que malgré son châssis entièrement noir, il est possible de lui faire prendre quelque couleurs via une bande LED type RGB avec un total de 13 effets.

Simple d'accès et efficace

La connectivité avec un PC se fait via une unique prise Thunderbolt 3 et ensuite vous pouvez profiter de tout ce que propose l'appareil. Comme toujours chez WD_Black on retrouve un SSD assez performant avec une vitesse de 2790 en lecture et 2550 en écriture sur Chrystal Disk Mark

Notons aussi pour ceux que cela intéresse que le dock est disponible sans stockage SSD supplémentaire pour un tarif bien moindre, ce qui permet de profiter uniquement du boost connectique soit 299 euros en lieu et place de 449 euros pour la version 1 To.

Ce D50 en plus d'être très intuitif est vraiment très facile à prendre en main avec un coté plug and play qui permet de gagner du temps. Une fois hors de sa boite, il n'y a vraiment plus qu'à brancher le Thunderbolt pour en profiter.

EN RÉSUMÉ SIMPLE MAIS DIABLEMENT EFFICACE! Le D50 est un outil parfait pour apporter un coup de boost à votre PC portable en terme de possibilités. Plus de stockage, plus de périphériques et donc finalement une plus grande liberté. Le produit en question est très onéreux mais a moins le mérite d'être sans faille et d'avoir un réel intérêt.

ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Prise en main facile

Design sobre

Performances dans sa version Stockage SSD Le prix