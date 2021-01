TEST du casque gaming Roccat ELO X Stéréo : Quand simplicité rime avec efficacité

Les claviers et les souris ROCCAT ont eu toute notre attention lors des derniers tests sur Gameblog. C'est au tour d'un casque de passer à la casserole. Capable de proposer du très haut de gamme, mais aussi du basique, voici un modèle qui doit allier simplicité et efficacité : le Roccat ELO X Stéréo.

La référence du "X" pour ce modèle doit figurer le côté universel de ce matériel (X pour "cross" signifiant compatible). La vidéo de promotion met en avant plusieurs points forts de ce casque, vérifions ensemble que tout cela est bien réel.

S'adapte à toutes les têtes

Le premier argument mis en avant dans cette vidéo est un bandeau de tête auto-adaptable. Il s'agit tout simplement d'un arceau retenu par un ressort et qui va se détendre sur votre tête en fonction du poids du casque (314g). L'arceau en question est en plastique (et non en alu comme dans les gammes supérieures), enrobé d'une mousse de 2cm d'épaisseur et protégée par un tissu synthétique. C'est agréable et confortable, même pour les longues sessions de jeu (attention le support de casque visible dans la vidéo n'est pas inclus dans la boîte).

La mousse à mémoire de forme tombe bien sur les oreilles et aucun point d'appui dur ou désagréable n'est à déplorer. Les porteurs de lunettes ne seront pas plus gênés par les branches de leurs prothèses visuelles. La mousse se déforme bien.

S'il vous prenait l'envie de l'utiliser en mode nomade, le micro est amovible et les oreilles pivotent sur leur axe pour tomber parfaitement sur vos épaules. C'est un joli point positif, car on rappelle qu'il s'agit d'un casque d'entrée de gamme pour la marque allemande.

Point trop n'en faut

Le micro est également assez performant pour ne pas écorcher les oreilles de vos camarades de jeu, ou vos interlocuteurs au téléphone. Ce dernier devra cependant être équipé d'une connectique 3,5mm, puisque ce sera la seule façon de brancher le casque. Il est également fourni avec un câble de division s'il devait être nécessaire de séparer les voix micro et son (sur un PC par exemple).

Ce choix limite les possibilités, mais d'un point de vue gaming, il rend le casque compatible avec un très large panel de matériel. On peut aussi saluer le souci du détail dans la fabrication. La prise mâle 3,5mm, par exemple, n'est pas ronde, mais carrée, offrant ainsi une meilleure préhension.

Même souci qualitatif à l'écoute, que ce soit en jeu ou en film. Les transducteurs de 50mm font le boulot, même si on pourrait les souhaiter un peu plus dynamiques. Côté commandes, on bénéficie du strict minimum à savoir une mollette de volume et une touche pour passer le micro en muet. Simple, mais encore une fois avec un souci du détail intéressant. La touche "mute" par exemple possède deux positions mécaniques pour savoir ou on en est, là ou d'autres se seraient contentés d'un bouton à une seule position.

Ce ELO X est une bonne surprise. Il a beau être un casque d'entrée de gamme, le passage de Roccat dans le girond de Turtle Beach n'a pas tiré la qualité vers le bas.

x x x x x EN RÉSUMÉ PETIT PRIX, BELLES PRESTATIONS Le Elo X Stéréo ne fait pas d'esbrouffe. Il fait simple, efficace et vous en donne pour votre argent. Les matières sont correctes, le confort est excellent et le son largement suffisant pour une utilisation au quotidien. Bien entendu, il ne faut pas lui demander de la spatialisation ou des prestations de la gamme au-dessus. Il possède cependant suffisamment de petites attention pratiques et esthétiques pour que vous lui donniez votre préférence si vous avez 50€ en poche.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Un souci du détail souvent absent dans cette gamme

Confortable

Les oreilles pivotent

La connectique splittée fournie Le packaging très cheap