TEST du casque gaming Corsair HS70 : Pas tout à fait nomade

Corsair met à jour tranquillement sa gamme de casque. Il faut être attentif pour noter les évolutions qui concernent cette mise à jour du HS70 dont l'usage s'élargit encore un peu. Mais faut-il toujours chercher à avoir la dernière nouveauté ou rester sur des systèmes éprouvés ? Voyons cela à l'essai.

L'usage d'un casque gaming est répandu, mais le prix à mettre pour en faire l'usage mérite d'être amorti. C'est sans doute pour cette raison que les standards de compatibilité augmentent ces dernières années. Le HS70 sans fil existait déjà dans la boutique Corsair. Mais pas avec une connexion Bluetooth.

L'essentiel des éléments de connectique se trouvent sur l'oreille gauche

Avec ou sans fil il se connecte à tout

Plus besoin de choisir, puisque si le H70 est cité au début de cet essai, vous pouvez considérer qu'à quelques détails esthétiques prêts ce HS70 en est une version musclée au Bluetooth. La coque et les caractéristiques techniques sont identiques et c'est bien l'adjonction de la connexion Bluetooth qui fait la différence. Une différence de 50€ également pour votre porte monnaie...

Mais cette différence vous permet de rentabiliser votre investissement, puisque cette capacité vous incite à le prendre partout avec vous. Les matériaux sont solides, l'engin est robuste, il devrait donc résister aux traitements que vous pourriez lui infliger dans un sac et dans les transports. On peut à ce titre regretter que les écouteurs ne puissent pas être rabattus sur les épaules pour être moins encombrants. En revanche, ces derniers bénéficient d'une bonne capacité d'isolation afin à la fois d'éviter les bruits parasites de l'environnement et d'éviter de déranger vos voisins.

La connexion Bluetooth est stable et aucun problème n'a été rencontré, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Nous avons fait l'essai avec plusieurs téléphones et tablettes, l'écoute est bonne et sans souffle gênant. Si vous souhaitez disposer d'une qualité encore supérieure et que vous avez encore la chance d'avoir un périphérique équipe d'une sortie mini jack, vous pouvez y brancher le câble fourni, qui pourra également vous permettre de gérer vos appels et de dialoguer sur votre téléphone. Un dialogue qui reste valable et gérable, même lorsque vous jouez sur console ! Seul bémol au tableau, la connexion Bluetooth s'est montrée déficiente sur un ultra-portable. On se console avec une compatibilité Dolby Atmos dès qu'on utilise une connectique USB.

Les matériaux sont solides (aluminium), l'arceau est évidement réglable.

Toujours en ligne

Si vous l'utilisez sur une console (en connecteur 3,5mm) ou sur un PC (avec le câble USB), vous pouvez toujours laisser la connexion Bluetooth active avec votre téléphone. Ainsi, vous pouvez répondre à un appel tout en continuant à jouer et/ou à tchatter. Du coup, le HS70 se démarque de la même référence dite Wireless qui nécessitait un dongle pour se connecter à la source et qui n'avait qu'un seuil canal de communication. Ici vous n'avez pas le fil ou le Bluetooth. Vous avez le fil ET le Bluetooth au besoin.

La performance des transducteurs de 50mm est tout à fait honorable. Le son est équilibré et dynamique aussi bien dans les hautes que dans les basses fréquence. Aucune saturation n'a été constaté, même avec des volumes d'écoute conséquents. La gestion du volume s'effectue grâce à une molette facilement accessible sur l'oreille gauche qui accueille le bouton de silence micro, la connectique micro, ainsi que la prise 3,5mm et USB. La connectique du micro est obturée par un petit cache qui ne demande qu'à se faire la malle. Seul le bouton de mise en route se situe sur l'oreille droite et il permet également de réaliser l'appairage bluetooth.

Dernière différence majeure avec le HS70 sans fil, son autonomie. Elle vous pousse encore un peu plus à l'utiliser en nomade, car avec 30 heures d'écoute, vous avez largement de quoi passer deux journées sans le recharger. Bien sûr tout va dépendre du volume d'utilisation et de la connexion plus ou moins permanente du Bluetooth, mais cette donnée s'est vérifiée à l'usage.

x x x x x EN RÉSUMÉ UNE VERSION SANS FIL PRATIQUE ET VERSATILE Le HS70 Bluetooth souffle le chaud et le froid. Ses performances sonores sont intéressantes, l'association du Bluetooth et la possibilité d'avoir une autre écoute simultanée est confortable. Ainsi aurait-on envie de pouvoir l'emporter partout, surtout que son isolation est excellente et son autonomie énorme. Il est néanmoins encombrant (la rançon de sa qualité de fabrication et de sa solidité) et manque donc d'ergonomie en mode nomade. Le bilan reste donc positif et encourageant, mais une marge de progression subsiste. Si vous ne comptez pas l'emporter partout, l'équation devient en revanche beaucoup plus simple. Vous avez devant vous un casque dont les qualités sonores seront satisfaisantes !

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une écoute très dynamique

Une bonne isolation phonique

Une connexion Bluetooth en sus de la connectique classique

Une très grande autonomie Le capuchon de la connectique du micro facilement égaré

Les oreilles rigides et non rabattables