Cyberpunk 2077 : Le créateur de Smash Bros. "profondément touché" par les remboursements

Depuis la sortie de Cyberpunk 2077, diverses personnalités et acteurs de l'industrie du jeu vidéo se sont exprimés à propos du RPG de CD Projekt RED et des polémiques qu'il a générées. Cette fois, il est question d'un soutien venu du Japon auquel le studio polonais ne s'attendait très certainement pas.

Comme il le fait depuis de nombreuses années, Masahiro Sakurai a publié un nouvel éditorial dans les colonnes du magazine japonais Famitsu. Et parmi les sujets abordés cette fois se trouvaient Cyberpunk 2077 et la situation qui entoure le jeu. Le blog japonais ryokutya2089, relayé et traduit par le site Siliconera, a mis la main sur cet article et a relayé son contenu.

De toute évidence, le réalisateur de Super Smash Bros. Ultimate a été marqué, dans le bon sens du terme, par le choix fait par CD Projekt RED de rembourser les joueurs mécontents de la version console :

Gérer ainsi les remboursements est quelque chose qui touche profondément, y compris quelqu'un comme moi. Ce genre de sincérité est sans précédent.



Je soutiens ce jeu du fond du coeur car ils ont géré les remboursements avec sincérité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette manière de voir les choses n'est pas prédominante. Masahiro Sakurai semble de toute évidence persuadé de la bonne foi de CD Projekt RED.

Masahiro Sakurai, fan N°1 de Cyberpunk 2077

Pour ce qui est du jeu en lui-même, le game designer japonais a apprécié l'expérience malgré ses défauts. Il semble par ailleurs impressionné par l'ampleur du travail abattu pour produire un tel jeu :

Lorsque je l'ai essayé sur PS4 Pro, j'ai pu y jouer sans problème (remarque datée du 20 décembre 2020). Cela tournait principalement en 30 images par seconde.



J'y ai d'abord joué sur PC. J'ai subi des bugs à de nombreuses reprises.



Cyberpunk 2077 est un jeu de rêve. Je m'interroge sur la quantité de planification et de production nécessaire.



La difficulté de sortir un jeu AAA sur de multiples plates-formes est telle que cela (autrement dit le jeu tel qu'il existe actuellement, ndlr) me suffit à dire qu'il est merveilleux. Le créateur de Kirby semble donc envisager les choses du point de vue d'un créateur de jeu qui connaît les difficultés qu'un tel processus implique. Et cela joue visiblement sur son ressenti.

Mais comme le montrent les réactions d'une agence gouvernementale polonaise, de certains investisseurs et avocats, de Sony et évidemment de joueurs à l'état dans lequel est sorti Cyberpunk 2077, nombreux sont ceux qui ne partagent pas le point de vue du développeur nippon.

Que pensez-vous de ces nouvelles déclarations de Masahiro Sakurai ? Êtes-vous d'accord avec sa façon de voir les choses ? Se méprend-il selon vous sur les raisons du remboursement du jeu ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.