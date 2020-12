Sony rembourse Cyberpunk 2077 et retire le jeu du PlayStation Store "jusqu'à nouvel ordre"

De par ses agissements, CD Projekt RED a mis Sony et Microsoft dans une position délicate. Sony, qui avait jusqu'à présent de refusé de rembourser les acheteurs de Cyberpunk 2077 qui en faisaient la demande, vient de changer son fusil d'épaule. Et de prendre en parallèle une seconde décision encore plus surprenante.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Cyberpunk 2077. La nuit dernière, Sony a, via un court message publié sur le site PlayStation américain officiel, annoncé son intention de rembourser "tous" les acheteurs de Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. Visiblement mécontent de la situation actuelle, le constructeur japonais a également décidé d'aller encore plus loin que ça :

Sony Interactive Entertainment s'efforce d'assurer un haut niveau satisfaction de sa clientèle. Par conséquent, nous allons commencer à proposer un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 sur le PlayStation Store. SIE va également retirer Cyberpunk 2077 jusqu'à nouvel ordre.



Une fois que nous aurons confirmé que vous avec acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store, nous commencerons à traiter votre demande. Merci de noter que la complétion du remboursement pourrait varier en fonction de votre méthode de paiement et de votre banque.

Sony contre-attaque

La dernière fois que les demandes de remboursement des achats de Cyberpunk 2077 effectués sur le PlayStation Store ont été abordées, il était question des refus émis par Sony, ces demandes de remboursement, conseillées par CD Projekt RED ne respectant pas les conditions habituelles de remboursement acceptées par Sony.

Comme nous vous l'indiquions dans notre article d'hier, CD Projekt RED a mis Sony et Microsoft dans l'embarras, et trahi leur confiance, en sortant Cyberpunk 2077 sur leurs consoles dans un tel état (après que ces derniers accepte de permettre au jeu de contourner le processus de certification habituel) et en invitant les joueurs à les contacter au sujet de remboursements sans les consulter au préalable.

Cette prise de position publique de la part de Sony apparaît donc comme une réponse pour le moins cinglante au studio polonais. Il ne serait pas surprenant qu'en coulisses, les rapports entre le constructeur japonais et CD Projekt RED se soient sensiblement refroidis. CD Projekt RED a joué avec la presse et ses partenaires constructeurs, et il a perdu.

À l'heure où sont écrites ces lignes, Cyberpunk 2077 est toujours disponible sur le marché Xbox Games et en version physique en magasin. Il est donc possible de se demander si Microsoft et les revendeurs vont emboîter le pas de Sony en retirant à leur tour le jeu de la vente.

Ce nouveau rebondissement vous étonne-t-il ? Sony a-t-il raison de procéder ainsi selon vous ? Pensez-vous que Microsoft va faire comme son concurrent ? Comment va se terminer cette histoire ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.