Among Us sur Xbox One et Xbox Series X|S en 2021

Ayant rejoint le Xbox Game Pass sur PC tout récemment, le hit multijoueur d'InnerSloth a encore des terres à conquérir après la Nintendo Switch. Prochain étape, le mond merveilleux de la firme de Redmond.

À voir aussi : The Game Awards : Among Us présente sa quatrième map, décollage en 2021

Il a deux ans d'âge mais est sans conteste l'un des phénomènes de 2020. Le très amusant Among Us sera aussi présent en 2021, puisque c'est l'année où il débarquera sur Xbox One et Xbox Series X|S. Ce jeu online de 4 à 10 joueurs dans lequel il faut être le meilleur des imposteurs ou une équipe perspicace ne compte donc naturellement, pas se priver d'une audience plus large.

Et vous vous en doutez, il y a une bonne surprise pour les consoleux.

btw Among Us is coming to XGP on day one of Xbox console availability, which also proves we're definitely not the Impostor https://t.co/k4HrpPspip - Xbox Game Pass (@XboxGamePass) December 17, 2020

Au passage, Among Us sera sur Xbox Game Pass Day One sur les consoles Xbox, ce qui prouve aussi que nous ne sommes pas l'Imposteur.

Ne reste plus qu'à fixer une date. Et attendre de voir si PS4 et PS5 seront également servies pour que tout le monde se joigne à la fête.

Among Us est disponible sur PC, iOS, Android et Nintendo Switch.