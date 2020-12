Nintendo Switch : Among Us débarque comme un fourbe sur l'eShop

Si l'Indie World du jour a déroulé sans anicroche son programme de jeux indépendants plus ou moins barrés ou intéressants, il aura fallu attendre la toute fin pour que le programme soit intercepté par une annonce inattendue.

À voir aussi : The Game Awards : Among Us présente sa quatrième map, décollage en 2021

Les bonnes gens d'InnerSloth l'avaient bien caché. Among Us sur Nintendo Switch, c'est une réalité à partir de ce mardi 15 décembre 2020 grâce à l'eShop. Le meilleur jeu multijoueur et meilleur meilleur jeu mobile des Game Awards 2020 pourrait devenir le meilleur jeu sur console hybride de Nintendo. Ou pas.

Plus de deux ans après sa sortie initiale, le jeu dans lequel vous êtes soit un pigeon qui aide ses amis à s'en sortir, soit un imposteur qui kiffe tuer tout le monde sans en avoir l'air. Tiens, ça me rappelle quelqu'un.

Quelques minutes après l'écriture de ces quelques lignes, nous avons découvert le prix, 4,29 euros et sa compatibilité cross-play avec le PC et les smartphones. Pour la prise en mains, ce sera la surprise. Vous nous direz, nous on va dîner.