TEST du casque micro Gaming MSI GH61 Immerse

On ne peut pas être dans les trois premiers fabricants de matériel informatique dans le monde et se passer du secteur des casques gaming. Avec le GH61, MSI se met à jour et propose un ensemble casque micro doté également d'un DAC dédié pour du 7.1 pou un prix contenu en dessous des 100€. A ce prix, peut-on avoir le beurre et son argent ?

La petite mallette de transport est une excellente surprise.

Des prestations haut de gamme

A l'ouverture de la boîte du GH61, on est plutôt surpris par une présentation très qualitative du matériel. On trouve un jeu supplémentaire de coussinets afin de contenter à la fois les amateurs de sensations cuir (en synthétique bien sûr) et ceux qui préfèrent la respiration du tissu. Les changements s'effectuent sans souci et l'ensemble tient bien en place.

Dans une sacoche semi rigide parfaite pour protéger le casque, se trouve le câblage avec une prise 3,5mm, ainsi que le DAC qui lui, ira se brancher en USB sur les périphériques compatibles. Ce choix offre une large gamme d'utilisation du casque avec les appareils dotés d'une prise jack femelle. Consoles de jeu, smartphones ou PC portables.

Le DAC qui sert également d'interface de commande, offre un rendu aluminium et permet d'activer le son spatialisé et de couper le micro. Son rétroéclairage permet de savoir exactement dans quel état il se trouve, même dans la pénombre.

Une belle finition, mais un rendu un peu "plastique". Un détail dans cette gamme de prix.

Un son très dynamique

MSI met en avant son partenariat avec Onkyo. La marque japonaise est connue pour la qualité de son matériel audio et il faut reconnaître que dès les premières minutes d'écoute on profite d'un son à la fois ample et équilibré. Des aigus précis, des basses profondes sans pour autant que l'un n'écrase l'autre. Le rendu semble tout simplement excellent.

Si vous l'utilisez dans un contexte PC, vous pourrez pleinement profiter de son DAC Sabre et de la spatialisation du son avec le procédé nahimic. Je me suis fait piégé, comme cela arrive souvent avec les systèmes qui fonctionnent bien à tourner la tête dans la pièce pour savoir d'où venait un bruit alors que la source était bien celle du jeu/film que je regardais. Mieux, cela a également été le cas avec une simple écoute stéréo via une console de jeu et avec une bonne vieille série.

On peut donc en conclure que d'un point de vue sonore, le GH61 a parfaitement atteint sa cible.

x x x x x EN RÉSUMÉ QUALITATIF ET IMMERSIF Le GH61 fait partie des meilleurs casques gaming à moins de 100€. Car oui, on peut arrive à passer sous la barre fatidique des prix à trois chiffres en cherchant un peu et dans ce cas, vous faites une excellente affaire. Pour en tirer le meilleur parti, il faut être possesseur de PC, mais il est également loin d'être en retrait si vous l'utilisez avec une console.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : La qualité du rendu sonore

La présence d'une sacoche semi-rigide pour le protéger

Les coussinets supplémentaires Un rendu assez plastique