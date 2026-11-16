Voilà bientôt dix ans maintenant que le premier opus de We Were Here est sorti, et que Total Mayhem Games a décidé de faire des jeux d’énigmes coopératifs sa grande spécialité. Car on peut le dire, le studio néerlandais a déjà fait un sacré bout de chemin depuis 2017, en témoigne la franchise de six jeux qui compose désormais son catalogue. Et le dernier volet en date, We Were Here Tomorrow, n’a assurément pas volé sa place dans ce beau palmarès. Car à l’instar de ses prédécesseurs, ce nouvel épisode nous propose à son tour une belle et grande aventure pensée pour mettre nos neurones à rude épreuve.

Explorateurs de mondes

C’est qu’ils en auront vécu, des choses, nos deux explorateurs de We Were Here. Car après le royaume de Castle Rock ou encore le parc d’attractions abandonné d’Expeditions: The FriendShip, c’est désormais au cœur d’un univers inédit que nous plonge We Were Here Tomorrow, à savoir celui de la mystérieuse corporation Norček Industries. Et d’entrée de jeu, le changement d’ambiance est total. Délaissant le côté médiéval caractéristique de la série, celui-ci se dote d’une dimension rétrofuturiste largement inspirée des années 80, aussi bien visuellement que musicalement. Et le résultat est savoureux à tous les niveaux.



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Changement d’univers oblige, on se retrouve également confrontés à de nouvelles thématiques pour l’occasion, dont le spectre va de la technologie aux expériences scientifiques, en passant par le voyage dans le temps et le multivers. Oui, We Were Here Tomorrow ne fait pas dans la demi-mesure, et se paie même le luxe de proposer la narration la plus élaborée qu’on ait pu avoir dans We Were Here jusqu’à présent. De quoi atténuer le côté cryptique du scénario des précédents jeux, donc, avec une histoire qui se veut désormais beaucoup plus accessible dans l’ensemble. Et on ne va clairement pas s’en plaindre.

We Were Here… Together ?

Naturellement, le cœur de l’aventure reste toutefois la résolution d’énigmes, dans un monde qui ne manque une fois de plus pas de défis à relever. Car pour pouvoir progresser dans les couloirs de Norček Industries, chaque joueur va cette fois encore devoir faire preuve d’observation, de réflexion et surtout de patience, en sachant que le côté asymétrique de l’expérience a évidemment été conservé par Total Mayhem Games. Et ce même si, comparé aux précédents épisodes, vous serez ici davantage amenés à progresser au sein d’un seul et même lieu plutôt que d’être constamment dans des pièces séparées.

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Cela s’explique notamment par l’introduction d’une nouvelle mécanique, qui permet à chacun de disposer d’un outil unique indispensable pour résoudre les énigmes. L’un d’eux est une sorte de pistolet ventouse capable de récupérer des objets à distance ou d’actionner des interrupteurs, et l’autre est un gant capable de générer des cubes de différentes sortes tout en créant des plateformes. Et vous vous en doutez, c’est donc à partir de la combinaison des deux qu’il est possible de progresser dans We Were Here Tomorrow, qui ne fait toutefois pas non plus l’impasse sur les énigmes plus traditionnelles typiques de la franchise.

Car malgré six jeux à son actif en l’espace d’une décennie seulement, il est clair que le studio est encore loin d’être à court d’idées pour nous mettre en difficulté, même si certains puzzles tendent à reposer sur des concepts déjà explorés par le passé. Heureusement, le nouveau cadre mêlant voyage dans le temps et multivers a aussi été l’occasion pour Total Mayhem Games d’y apporter des twists inédits, qui confèrent une touche de fraîcheur à la formule. On pense notamment à ces phases où même en étant séparés, les joueurs sont finalement amenés à échanger leurs places pour pouvoir progresser, ce qui permet aussi d’avoir le point de vue de l’autre.

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Et pourtant, ne croyez pas que cela rendra nécessairement la résolution des énigmes plus facile. C’est vrai, dans l’ensemble, celles-ci sont un peu moins complexes qu’elles n’ont pu l’être dans les derniers jeux, en privilégiant notamment les actions à réaliser dans un ordre bien précis plutôt que de la réflexion pure. Mais cela n’empêche pas We Were Here Tomorrow de briller dans sa capacité à nous exposer clairement toutes les pièces d’un puzzle, sans pour autant nous faire comprendre comment les utiliser. Pour y arriver, vous ne pourrez alors compter que sur une seule chose : la communication. Avec, pour ce faire, le retour de votre fidèle talkie-walkie.

Une amitié parfois instable

Mais en dépit de ses nombreuses qualités, We Were Here Tomorrow n’est toutefois pas exempt de défauts non plus. Par exemple, si nous avons pris beaucoup de plaisir à explorer les univers divers et variés qui nous sont offerts par Norček Industries, nous avons aussi trouvé particulièrement étrange la façon dont certains lieux arborent un design grand et labyrinthique sans que cela n’ait le moindre intérêt particulier pour le gameplay. De même, il est dommage de constater la disparition du système d’indice introduit dans We Were Here Forever, qui reste toujours un plus pour permettre aux joueurs en difficulté de continuer à avancer si besoin.



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Le plus regrettable, toutefois, reste assurément les nombreux problèmes de serveurs qui ont ponctué notre expérience au fil des semaines, et ce malgré les différents patchs déployés par le studio entre-temps. Alors certes, le titre bénéficie de points de passage réguliers, ce qui permet quelque peu de limiter la casse. Mais quand les déconnexions s’enchaînent sur le dernier cycle de l’aventure, déjà particulièrement lassant en raison de la façon dont il duplique la même énigme un trop grand nombre de fois, cela a de quoi clôturer l’expérience We Were Here Tomorrow sur une note un peu plus amère que prévu. Et c’est quand même sacrément dommage.