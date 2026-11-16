Quelles sont les nouveautés Prime Video de la semaine ? Quelles sont les nouvelles séries et films au programme ? Voici l’agenda hebdomadaire complet.

Le bal des nouveautés continue de battre son plein sur l’ensemble des plateformes de streaming. Si Prime Video est également de la partie, la plateforme d’Amazon ne suit plus tout à fait le tempo. Depuis quelques mois, sa branche française a en effet cessé de communiquer ouvertement sur son calendrier mensuel de sorties, ce qui a tendance à invisibiliser la plupart de ses nouveautés. Nous avons malgré tout compilé pour vous tous les films et séries inédits à découvrir cette semaine sur Prime Video.

Tous les films de la semaine du 16 au 22 novembre 2026

La semaine s’annonce bien plus animée côté films, que côté séries. Prime Video va en effet déployer son film événement Madden. Avant de devenir l’une des figures les plus populaires du football américain, John Madden a surtout connu une ascension spectaculaire et inattendue que ce film retrace. De ses débuts sur les bancs des Raiders d’Oakland à sa consécration en tant que commentateur vedette, sans oublier la naissance de la franchise de jeux vidéo Madden NFL, cet entraîneur au parcours hors norme a marqué plusieurs générations. Un biopic Prime Video réalisé par David O. Russell (Happiness Therapy) et porté par Nicolas Cage et Christian Bale à découvrir cette semaine sur la plateforme.

18/11 Madden



20/11 Menteurs parfaits Star Trek (2009) Star Trek Into Darkness Star Trek : Sans limites Star Trek : Nemesis



Bande-annonce en anglais

Toutes les séries Prime Video de la semaine du 16 au 22 novembre 2026

Il n’y a pas de nouvelles séries à proprement parler cette semaine sur la plateforme, mais un nouveau programme événement. Fort du succès de LOL qui rit sort, Prime Vidéo réunit à nouveau huit personnalités françaises le temps d’une soirée pas comme les autres. François Damiens, Marina Foïs, Pierre Niney ou encore Raphaël Quenard seront en effet transformés physiquement et vocalement et devront rester incognito jusqu’au lever du jour, alors que Loris Giuliano devra tenter de découvrir qui se cache derrière chaque personnage. Une nouveauté Prime Video à découvrir cette semaine sur la plateforme.