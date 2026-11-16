Cette semaine, HBO Max n'a qu'une seule véritable nouveauté à proposer, mais clairement pas des moindres, en attendant le gros du programme du mois la semaine suivante.

HBO Max se montre plutôt discret en cette troisième semaine de novembre 2026, mais mise sur L'Enfer des Ardennes, un film de guerre aux allures de grand spectacle, et sur la suite de The Gilded Age, sa série phare du mois en attendant du très lourd à venir dans le courant de la semaine suivante. Voyons tout cela plus en détail.

L'unique sortie film de la semaine du 16 au 22 novembre 2026 sur HBO Max

Le programme films de HBO Max tient donc cette semaine en une seule sortie, mais elle devrait ravir les amateurs de grands films de guerre. Rendez-vous en effet le 19 novembre 2026 avec L'Enfer des Ardennes (ou Lucky Strike en anglais), qui plonge le spectateur au cœur de la terrible Bataille des Ardennes, l'un des affrontements les plus marquants de la Seconde Guerre mondiale. Au casting, on retrouve notamment Scott Eastwood (Fast & Furious 8, Suicide Squad).

Il faudra en revanche patienter jusqu'au 26 novembre 2026 pour découvrir Peau de Papillon, le nouveau documentaire original de la plateforme signé Rachel Fleit, avec la participation de Colin Farrell.

19 novembre 2026 L'Enfer des Ardennes - Film



Le programme séries de la semaine du 16 au 22 novembre 2026

Côté séries, pas de nouvelle saison à se mettre sous la dent cette semaine sur HBO Max, mais le rendez-vous du lundi continue avec The Gilded Age. La saison 4 de la série de Julian Fellowes (Downton Abbey), qui renoue avec la haute société new-yorkaise de 1882 aux côtés de Carrie Coon et Morgan Spector, dévoile ainsi un nouvel épisode le 16 novembre 2026. Les huit épisodes de cette saison sont diffusés chaque lundi jusqu'au 21 décembre 2026.

Les fans d'horreur, eux, peuvent déjà cocher le 24 novembre 2026 dans leur agenda : c'est à cette date que l'intégrale de The Walking Dead débarquera sur HBO Max.

16 novembre 2026 The Gilded Age - Saison 4, épisode 3



Du tennis également encore au programme sur HBO Max cette semaine

Enfin, pour les détenteurs de l'option Eurosport, HBO Max continue d'assurer la retransmission de compétitions sportives majeures. Au menu de la mi-novembre, les Nitto ATP Finals, qui réunissent les huit meilleurs joueurs de la saison, ainsi que le lancement des saisons de sports d'hiver.

Source : HBO Max