C'est toujours un événement lorsqu'un gros jeu arrive sur une nouvelle plateforme, même si on le connaît sur le bout des doigts. Ca l'est d'autant plus lorsque le jeu en question a été élu GOTY 2022 et qu'il a reçu une pluie de récompenses. Elden Ring est enfin disponible sur Nintendo Switch 2 dans son édition la plus complète à ce jour. Un portage surveillé de très près après avoir donné des sueurs froides aux joueurs lors de ses quelques présentations. Qu'en est-il avec cette version définitive ?

Je ne suis pas là pour vous refaire la chanson, nous avons un test déjà ô combien complet du Elden Ring originel et de son excellente extension L'Ombre de l'Arbre Monde, et le jeu n'a pas bougé d'un iota. On y incarne un sans-éclat, sorti de son trépas, qui prend la route pour une destination nébuleuse, en quête des secrets de ce qu'il reste de l'Entre-Terre. C'est un véritable régal d'y replonger en nomade, ou en mode docké, tant le jeu n'a pas pris une ride, enfin si l'on peut dire. Cette sensation d'exploration et de liberté, ce sentiment de découverte constante, de montée en puissance… depuis sa sortie en 2022, bien des jeux ont tenté de lui ressembler, mais il reste toujours bien fermement assis sur son trône, toujours intouchable à l'heure où sont écrites ces lignes.

Elden Ring reste le même chef d'œuvre sur Nintendo Switch 2

Le jeu en lui-même et l'expérience sont inchangés, c'est du grand art, du grand FromSoftware. Jamais un souls-like n'aura été aussi dense et accessible. Ses quelques écueils, comme la répétitivité de certaines zones secondaires, ou l'abus de quelques sous-boss, seront à ranger au rayon des petites fautes tant la réussite et la beauté de tout le reste prennent le dessus. Elden Ring est un grand jeu et il l'est toujours près de 4 ans après sa sortie. Son DLC, L'Ombre de l'Arbre Monde, n'a fait que confirmer cette position, des dizaines d'heures supplémentaires à arpenter de nouveaux environnements à tomber et à affronter certains des boss les plus impressionnants de tous les souls réunis. Cette version Nintendo Switch 2 va vous garder scotché un moment, difficile de faire plus généreux en termes de durée de vie (entre 40 et plus d'une centaine d'heures suivant les profils).

©Jérémy.H "KiKitoès" pour Gameblog

D'autant plus qu'Elden Ring n'est pas une promenade de santé. mais sa difficulté fait tout le sel de l'expérience, et le sentiment d'accomplissement en est la plus belle des récompenses. Les accros à cette adrénaline seront aux anges de pouvoir se challenger tandis que les curieux un peu plus frileux pourront profiter de la grande liberté d'approche offerte par le jeu pour prendre leur temps et y aller à leur rythme. Deux nouvelles classes font d'ailleurs leur apparition : le Chevalier d'Idus et le Chevalier Lourd. Toutes deux sont déjà équipées d'une armure solide et d'une arme efficace, même d'un bouclier pour la première d'entre elles. Elles représentent une entrée parfaite pour les joueurs moins à l'aise avec les jeux exigeants, ou les vétérans qui veulent se faciliter un peu la tâche lors des premières heures.

C'est là l'une des rares nouveautés apportées avec cette version Nintendo Switch 2, ça et quelques pièces d'équipement inédites éparpillées çà et là, ainsi qu'une poignée d'options de personnalisation parfaitement dispensables pour notre monture, Torrent, que l'on débloque au début de l'aventure. C'est maigre, mais l'on n'en attendait pas plus. S'il n'y avait rien eu en bonus, ça n'aurait même pas été un problème tant le jeu et son extension se suffisent très largement à eux-mêmes. C'est typiquement le genre de jeu qui ne nécessite rien de plus qu'un portage propre. Et c'est d'ailleurs seulement ici que l'on aura quelques soucis.

Margit, c'est toujours un plaisir (non) ©Jérémy.H "KiKitoès" pour Gameblog

Quelques sacrifice, mais rien d'affolant

Nintendo Switch 2 oblige, Elden Ring n'est, forcément, pas au niveau d'une mouture PS5 ou PC. La distance d'affichage donne toujours autant le tournis, mais sacrifie quelques éléments à moyenne et longue distance. La végétation notamment, moins dense et surtout beaucoup moins détaillée. De près, on notera également des textures pas franchement reluisantes. Pas de quoi salir l'immense direction artistique, toujours incroyable peu importe l'environnement, mais on se dit parfois que le jeu a une génération de retard.

Cela dit, il tourne plutôt bien, malgré un nombre assez élevé de ralentissements. C'est selon moi moins problématique que sur d'autre gros jeu, notamment les FPS, dans le sens où la vue à la troisième personne fait un peu office de cache-misère. Mais on ne pourra pas s'empêcher de grimacer lorsque ça s'emballe durant certains affrontements chargés en effets. Malheureusement, ce manque de fluidité peut parfois nuire à la lisibilité de l'action en version nomade, là où elle aura moins d'impact en docké. C'est de toute manière bien sur son dock que cette version d'Elden Ring s'en sort le mieux, et ce n'est pas une surprise. On a affaire à un jeu qui se situe quelque part entre la version PS4 et PS5, pour vous donner un ordre d'idée. C'est donc très propre, parfaitement suffisant pour un jeu comme celui-ci qui n'était de toute façon pas un étalon graphique et technique à sa sortie en 2022, loin de là

Quelques concessions techniques évidentes, mais ça reste très propre et la direction artistique est toujours superbe ©Jérémy.H "KiKitoès" pour Gameblog

En mode nomade, Elden Ring s'en sort relativement bien lorsque ces fichus ralentissements ne s'invitent pas à la fête. On pourra même être assez surpris, d'autant plus lorsque l'on sait que le jeu affiche souvent d'immenses panoramas et que son monde ouvert se déroule sous nos yeux sans temps de chargement la plupart du temps. C'est aussi étonnamment bien adapté à des sessions nomades. L'interface et la police d'écriture sont lisibles, les menus sont fluides, sans accroc. Reste que les contrôles sont peut-être un poil rudes avec les Joy-Con, là où la dextérité et la précision sont de mise. A mon sens, c'est un jeu qui profitera davantage de l'ergonomie et du confort d'une manette Nintendo Switch 2 Pro que des Joy-Con, surtout qu'il n'y a pas de fonctionnalité particulière avec ces derniers, si ce n'est la reconnaissance de mouvement pour les émotes, déjà présente avec les manettes PlayStation.

Finalement, est-ce qu'il y a une raison pour bouder cette version d'Elden Ring ? Non. Contrairement à pas mal de portages de gros jeux, celui-ci s'en sort plutôt bien. Parfaitement jouable, agréable malgré ses ralentissements que ce soit en nomade ou en docké, les sensations sont là, comme en 2022. Si vous n'avez jamais découvert le jeu et son DLC, c'est une excellente opportunité, même si je ne peux m'empêcher de vous conseiller de jeter un œil aux autres versions qui lui resteront supérieures techniquement et peuvent se trouver à moindre coût.