Mass Effect 5 est peut-être mort, mais son esprit subsiste dans ces deux RPG spatiaux très prometteurs à venir prochainement, pour tout fan en deuil let en manque d'expériences similaires.

Il y a déjà presque un mois de cela, nous apprenions dans la stupeur générale la fermeture pure et simple de BioWare, l'annulation de Mass Effect 5 et par extension la mort d'un véritable monument du RPG de science-fiction. Par la suite, différentes fuites nous ont fait miroiter ce qu'aurait pu être ce fameux nouvel épisode. Tandis qu'une pétition bat actuellement son plein et que des vétérans du studio réfléchiraient à un moyen de resusciter la franchise comme ce qu'a fait Cerberus avec Shepard dans le deuxième opus, il existe heureusement deux héritiers spirituels qui ont le grand potentiel de nous mettre encore des étoiles plein les yeux : EXODUS et The Expanse Osiris Reborn.

EXODUS : le remplaçant évident de Mass Effect, par des vétérans de la légendaire trilogie originale

C'est probablement LE jeu en-dehors de la légendaire trilogie originale de BioWare qui correspond le plus à ce qu'on attendait d'un Mass Effect moderne : EXODUS, développé par Archetype Entertainment et édité par Hasbro/Wizards of the Coast. Ce qui en fait un véritable héritier spirituel, c'est notamment le fait que de nombreux développeurs travaillant dessus sont en réalité des vétérans de BioWare qui ont justement participé à la création de la trilogie de Shepard.

Et cela se ressent clairement avec son univers space opera intrigant et son aspect narratif porté par nos choix. Là où EXODUS pourrait toutefois surprendre et même surpasser Mass Effect, c'est au travers de sa mécanique de dilatation temporelle durant les voyages spatiaux, avec des implications absolument folles d'un point de vue justement narratif.

Le titre d'Archetype Entertainment semble également se démarquer par un gameplay beaucoup plus nerveux et offrant une plus grande liberté dans la construction de Jun, le personnage qu'on va y incarner. Malheureusement pour les fans de l'iconique protagoniste de la trilogie originale de Mass Effect, celui d'EXODUS risque d'être beaucoup moins charismatique. Le 7 avril 2027 reste quoi qu'il en soit incontestablement une date à marquer d'une croix blanche et le nouvel espoir pour les orphelins de la mythique franchise spatiale qui figure désormais parmi les étoiles.

The Expanse Osiris Reborn : un space opera alternatif et plus « réaliste »

En-dehors d'EXODUS, il existe un autre remplaçant très prometteur de Mass Effect 5, mais qui vient cette fois du studio russe Owlcat Games (Pathfinder Kingmaker, Warhammer 40,000 Rogue Trader) : The Expanse Osiris Reborn. En lieu et place d'un univers original, il s'agit cette fois, comme son nom l'indique, d'une adaptation de la série littéraire The Expanse, qui de son côté propose un univers très « Hard SF », à savoir une représentation plus « crédible » ou « réaliste » d'un space opera.

En-dehors de cela, The Expanse Osiris Reborn présente de nombreux éléments qu'on attend d'un remplaçant de Mass Effect, comme de l'exploration spatiale, des choix narratifs qui vont grandement impacter l'histoire, le développement de relations fortes avec notre équipage, et même un gameplay qui rappelle grandement celui de la trilogie originale.

De ce qu'on avait vu dans la beta fermée du jeu, on avait même retrouvé sur ce point, de façon un brin inquiétante, une rigidité étrangement similaire à celle des premiers jeux Mass Effect sortis pourtant 20 ans plus tôt, notamment au niveau de l'animation ou encore des expressions faciales. On espère qu'Owlcat Games aura eu le temps de procéder à un bon recalibrage des systèmes de son vaisseau avant son lancement courant 2027, à une date encore indéterminée.