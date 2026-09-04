27 avril 2027. Si vous avez suivi les riches actualités de la semaine dernière et que vous êtes du genre à aimer les gros RPG de science-fiction, vous avez certainement déjà marqué cette date d’une croix rouge dans votre calendrier. Et pour cause, comme officialisé par Archetype Entertainment à l’occasion de l’Opening Night Live, c’est ce jour-là que sortira officiellement EXODUS, que beaucoup considèrent d’ores et déjà comme le prochain Mass Effect à défaut d’avoir des nouvelles de la licence de BioWare pour le moment. Et pour avoir eu l’occasion d’y jouer pendant environ une heure à la Gamescom 2026, on peut vous confirmer que les fans de Mass Effect ont de très bonnes raisons de s’y intéresser.

Space opera, mon amour

C’est simple : tout dans le titre d’Archetype semble rappeler les heures de gloire de la franchise de BioWare, avec une approche naturellement plus moderne. Se déroulant sur la planète Khonsu, notre preview nous a permis de découvrir une mission au cours de laquelle notre objectif était de libérer un Kay, qui n’était autre qu’une amusante grenouille baptisée 42C. Évidemment, la tâche était toutefois loin d’être une balade de santé, et ce malgré le cadre fabuleux dans lequel se déroulait notre démo. Panoramas dignes des meilleurs space opera, architectures futuristes et autres débris en gravité étaient par exemple là pour nous en mettre plein les yeux, et surtout montrer tout le potentiel qui se dégage déjà de l’univers d’EXODUS.

D’autant que le charme de ce dernier ne se résume pas à la beauté de ses environnements. Mise en scène, ambiance musicale, sound design, le jeu s’annonce très atmosphérique dans l’ensemble et semble même autant que possible vouloir cultiver sa propre identité, ce qui est forcément une très bonne chose. De la même manière, le premier titre d’Archetype promet de nous offrir un casting véritablement haut en couleur, avec des personnages à la personnalité marquée dont les nombreux échanges nourrissent une partie du gameplay. La rencontre avec 42C, notamment, constituait sans aucun doute l’un des moments forts de la séquence, même si certains PNJ dont on a pu croiser la route n’étaient clairement pas en reste non plus.

Le voyage forme le caractère

Car comme dans tout bon RPG digne de ce nom, EXODUS offre parfois des rencontres inattendues, qui permettront aux joueurs de faire face à des choix pouvant non seulement influencer le déroulement de la mission, mais aussi le reste de l’aventure et même, par certains aspects, le gameplay. Par exemple, après plusieurs combats contre une faction ennemie, notre preview nous a amené à rencontrer un soldat adverse, blessé et implorant notre aide. Après quelques échanges dont nous avons pu mener le déroulement à l’aide de différentes options de dialogue, nous avons pu apprendre que celui-ci ne savait pas dans quoi il s’engageait à l’origine en rejoignant cette faction, et qu’il regrettait amèrement son choix.

À nous, ensuite, de prendre une décision quant à son destin. Accepte-t-on sa rédemption au point de lui venir en aide en lui donnant l’un de nos soins, au risque d’en manquer ultérieurement sur le terrain, ou préférons-nous plutôt lui refuser notre aide et le laisser se débrouiller ? Dans notre cas, nous avons opté pour la seconde option… ce qui a conduit à sa mort quelques secondes plus tard. Un choix qui n’est alors évidemment pas resté sans conséquences, puisque des messages sont apparus à l’écran pour révéler l’impact que cela a eu sur la moralité de Jun, protagoniste d’EXODUS, mais également sur la relation qu’il entretient avec ses compagnons de terrain. Et ce n’est pas la seule rencontre que nous avons pu réaliser au cours de cette démo.

Quelques minutes plus tard, à la poursuite de notre objectif, nous avons également croisé la route d’un aimable robot affirmant détenir des informations susceptibles de nous intéresser, qu’il était prêt à nous vendre en échange d’une certaine somme. Dès lors, trois options se sont offertes à nous : payer la somme demandée, tenter de la lui prendre de force, ou se contenter de refuser et de continuer son chemin. Nous avons fait le choix d’accepter son offre, ce qui a profondément surpris le robot… qui s’est alors mis à danser de joie après ce troc fructueux. Une situation à la fois amusante et inattendue, donc, qui témoigne du soin apporté par Archetype à la construction de son univers narratif, même s’il est encore bien trop tôt pour donner un jugement définitif.

Car vous vous en doutez, lorsque l’on parle d’un RPG qui promet des dizaines et des dizaines d’heures de jeu marquées par toutes sortes de rencontres et autres choix déterminants, ce n’est pas à partir d’un simple aperçu d’une heure qu’il est possible de juger efficacement d’un tel aspect. Cela dit, si toute l’aventure EXODUS propose des échanges à la hauteur de ceux présentés au cours de la mission, on peut d’ores et déjà s’attendre à une expérience fort sympathique, susceptible de nous confronter à une multitude de choix à tout moment. Des choix que l’on retrouve également, d’une certaine manière, dans le gameplay, dont les missions offrent parfois des chemins optionnels très utiles pour looter différentes ressources.

Dans les pas de Mass Effect

Car par-delà la dimension space opera du jeu, c’est peut-être justement au niveau de la structure des missions que les similitudes avec Mass Effect se font le plus présentes. En l’occurrence, pour mener à bien nos différents objectifs, nous avons dû nous enfoncer toujours plus loin dans des lieux remplis d’ennemis, dont on peut se débarrasser de plusieurs façons différentes. La plus classique : en leur tirant dessus à l’aide de nos armes et équipements, comprenant différentes sortes de fusils d’assaut, de mitraillettes et de fusils à pompe, mais également d’explosifs et autres objets de lancer. L’approche, orientée cover shooter, ne réinventera pas la roue, mais elle reste efficace et agréable manette en main malgré une légère rigidité.

En arrivant dans une zone où les ennemis n’ont pas encore conscience de notre présence, il est également possible de jouer la carte de l’infiltration, que ce soit en se faufilant soi-même derrière eux pour déclencher une attaque discrète, ou en profitant des capacités de l’un de nos compagnons de terrain, capable de mettre à terre plusieurs adversaires sans se faire repérer. Évidemment, ces mêmes compétences peuvent aussi être utilisées en plein combat ; tandis que d’autres sont pensées pour être plus offensives, comme celles de notre autre compagnon consistant à lancer plusieurs missiles capables de faire de gros dégâts. Et sachant qu’EXODUS proposera au moins onze compagnons différents, il y aura sans doute de quoi faire.

Bien sûr, le côté RPG du titre s’étendra également à la personnalisation de Jun, dont on pourra modifier l’apparence mais également tout l’équipement afin de se constituer une build à son goût. En explorant l’environnement, il sera par exemple possible de mettre la main sur différents mods pouvant influer sur les stats des équipements, tandis que les ressources récupérées serviront à se crafter tout ce dont on peut avoir besoin, dont des munitions si l’on vient à en manquer en plein combat. Et cela peut vite arriver, que ce soit face à des combats de boss dont la barre de vie est plutôt généreuse, ou face à certains types d’ennemis nécessitant de toucher spécifiquement certains points faibles pour provoquer le maximum de dégâts.

Enfin, n’oublions pas non plus la présence de capacités spéciales pour le héros d’EXODUS, que l’on peut non seulement mettre à profit lors des combats, mais aussi au cours de l’exploration afin de résoudre de petits puzzles environnementaux. Rien de très original ni de très élaboré à première vue, mais cela a au moins le mérite de dynamiser un peu la progression, qui semble pensée pour être relativement linéaire. Même si, là encore, il est important de préciser que nous n’avons joué qu’à une mission bien encadrée, et n’avons donc pas eu l’occasion d’expérimenter pleinement le degré de liberté qu’offrira le titre d’Archetype dans son ensemble. Pas plus que l’arbre de compétences, d’ailleurs, qui enrichira évidemment davantage encore le gameplay.

EXODUS s’annonce bien comme le RPG qu’on attendait

Quoi qu’il en soit, c’est néanmoins avec un sentiment très positif que nous sommes ressortis de cette première heure de jeu passée sur EXODUS, qui semble d’ores et déjà nous promettre une aventure space opera comme on les aime. C’est vrai, nous avons peut-être eu l’impression de remettre les pieds dans de vieux chaussons douillets tant la démo était une compilation de tout ce qui a pu faire le succès de Mass Effect par le passé, mais est-ce vraiment une mauvaise chose ? Pas vraiment. Car de ce que nous avons pu voir, cela n’empêchera pas le titre d’Archetype de chercher à se construire sa propre identité narrative, et nous avons désormais hâte de pouvoir découvrir plus en profondeur tout ce que ce nouveau RPG a dans le ventre.