13 ans après GTA 5, l’un des plus gros succès commerciaux de l’histoire du jeu vidéo et 8 ans après Red Dead Redemption 2, l’un des jeux les plus acclamés de tous les temps, Rockstar Games s’apprête avec GTA 6 à sortir à ce qui s’apparente au magnum opus de sa formule de jeu en monde ouvert. En amont des quelques jours qui nous séparent de la sortie du produit culturel le plus attendu de ces dernières années, étudions justement en quoi les aventures de Jason et Lucia se présentent comme la synthèse parfaite entre les deux plus grands titres de son prestigieux studio.

Au vu de ce que Rockstar a consenti à montrer de GTA 6, les millions de joueurs qui l’attendent fébrilement peuvent grossièrement se diviser en deux catégories. D’un côté, nous avons les fans de la licence historique Grand Theft Auto et notamment de GTA 5, pour son histoire de grand banditisme digne des films cultes du genre, la satire de la société américaine et la vie moderne dans une métropole des États-Unis. De l’autre, nous avons les aficionados de Red Dead Redemption 2 pour son côté extrêmement immersif, son aspect simulation de vie très poussé et le souci du détail indécent de Rockstar pour une expérience aussi authentique que possible. Sous tous rapports, son prochain rouleau compresseur semble être en mesure de largement satisfaire ces deux communautés de joueurs, et même plus encore.

Quels éléments de Grand Theft Auto et surtout GTA 5 allons-nous retrouver dans GTA 6 ?

De manière assez évidente, commençons par nous intéresser à l’héritage que GTA 6 va faire prospérer de la franchise dont il est originaire, Grand Theft Auto, et plus exactement de son grand-frère le plus influent, GTA 5. Tout d’abord, on va bien sûr retrouver le fait d’incarner plusieurs protagonistes dans une version moderne d’une ville historique de la franchise. Ici, on va troquer Franklin, Michael, Trevor et Los Santos pour Lucia, Jason et Vice City. On peut d’ailleurs aussi noter que nos deux nouveaux protagonistes ont quelques liens avec ceux du cinquième opus. Jason est en effet un ancien militaire comme Trevor (mais probablement un peu moins fou) ; tandis que Lucia est une reprise de justice un brin addict à la criminalité, mais qui chercherait au fil de l’histoire à se ranger, un peu comme Michael.

© Rockstar Games

Ce qui nous amène à l’autre élément évident que GTA 6 va reprendre de ses aînés : une histoire digne des grands films de gangster, mais avec un ton et des problématiques en phase avec notre époque. D’une part, nous aurons donc notre couple de Bonnie & Clyde des temps modernes qui vont faire les 400 coups à Vice City, en plus d’évoluer dans un monde où Internet, les réseaux sociaux, les méga-corporations, la surveillance de masse et sans doute un peu d’intelligence artificielle vont sûrement mener la vie dure aux deux partenaires de crime.

De ce qu’on a vu jusque-là, GTA 6 va également conserver l’aspect satirique de la société américaine emblématique de la franchise, que ce soit par des dialogues et des personnages hauts en couleur, ou encore des pubs et autres talk-shows bourrés d’humour à la radio comme Rockstar en a le secret. On s’attend également à des missions secondaires bien barrées, comme celle où un influenceur fait un stream depuis l’arrière de notre véhicule, présentée dans la longue séquence de gameplay diffusée en avant-première sur Netflix.

En parlant de gameplay, on sait d’ores et déjà que les braquages vont occuper une place centrale, qu’il s’agisse de s’attaquer à des petits magasins ou probablement à des banques à la GTA 5. On s’attend ainsi à retrouver la planification très poussée de ce genre d’activités comme le faisait son grand-frère. Au-delà de ça, Jason et Lucia devraient en principe pouvoir encore mieux profiter des plaisirs de la vie citadine, entre sorties en boîte, séances à la salle, sports et activités annexes en tous genres, histoire qu’on puisse bien s’amuser et s’occuper en-dehors des missions essentielles à l’évolution de l’histoire.

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Que va-t-on retrouver de Red Dead Redemption 2 dans Grand Theft Auto 6 ?

Après l’influence de la licence Grand Theft Auto sur GTA 6, passons à ce que pourrait lui léguer Red Dead Redemption 2. Son succès critique absolu a définitivement donné des idées à Rockstar et l’a motivé à reprendre certains concepts phares de son titre dans l’Ouest Sauvage dans son prochain jeu. D’une part, on sait déjà que la carte de l'État de Leonida, où se situe Vice City, promet d’être immense et comportera de nombreux paysages tant citadins que plus sauvages. Forêts, marécages et autres montagnes seront autant d’endroits qu’on pourra explorer en-dehors de la ville principale. Dès lors, on imagine très facilement une approche de cette partie du monde ouvert plus proche de nos pérégrinations dans la peau d’Arthur Morgan en compagnie de Jason et Lucia.

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Au-delà des paysages sauvages de Red Dead Redemption 2, on sait aussi que Rockstar compte bien en adapter l’aspect ultra immersif et réaliste dans l’ambiance moderne de GTA 6. Le studio a en effet notamment mentionné une technologie qui fait que les personnages vont plus ou moins transpirer en fonction d’un effort physique donné. Cela va aussi s’appliquer à l’environnement, avec une météo qui s’annonce bien plus réaliste que dans la plupart des jeux, avec des passants qui vont réagir selon par exemple la virulence d’une tempête. Là encore, ce souci du réalisme va aussi se retrouver dans le gameplay, puisqu’il semblerait qu’on ne pourra plus cacher une mitrailleuse Gatling dans son slip, mais devoir porter un arsenal limité sur soi, et le reste dans le coffre de son véhicule.

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Enfin, on s’attend à retrouver dans GTA 6 l'héritage de Red Dead Redemption 2 s’agissant de l’aspect simulation de vie de l’expérience. Sur ce point, on pense notamment aux relations qu’on peut tisser avec certains personnages, à commencer bien sûr par celle entre Jason et Lucia, qui pourra visiblement évoluer dans un sens comme dans l’autre. De même, on espère retrouver des activités immersives du quotidien comme la pêche, les besoins de nourrir nos protagonistes, de les habiller avec des tenues propres, voire d’acheter des biens immobiliers et de les décorer pour leur faire des nids douillets, ou au contraire servir d’autres intérêts plus individuels.

GTA 6 : la synthèse ultime de GTA 5 et Red Dead Redemption 2, et peut-être même plus encore ?

Que l’on attende GTA 6 pour la digne suite de GTA 5 qu’il représente, ou une version moderne de Red Dead Redemption 2, il semblerait que Rockstar se prépare à réussir l’exploit de satisfaire tout le monde, et peut-être de transcender ce double héritage de ses plus grands titres à ce jour.

D’une part, il se pourrait bien que l’histoire de GTA 6 soit plus impactante que celle des précédents Grand Theft Auto, notamment grâce à la dynamique de couple de Lucia et Jason, qui pourrait mener à des passages forts et potentiellement dramatiques. L’aspect simulation de grand banditisme semble également être poussé vers de nouveaux sommets dans ce nouvel épisode.

D’autre part, GTA 6 pourrait aller encore plus loin dans l’aspect réaliste et immersif de l’expérience telle que présentée dans Red Dead Redemption 2, avec justement le support de technologies plus modernes pour rendre encore plus palpable le vaste monde ouvert de Vice City et Leonida.

© Rockstar Games

Enfin, grâce à la version dernier cri de son moteur maison, le RAGE 9, Rockstar Games pourrait, comme tous ses précédents jeux, placer GTA 6 comme un nouveau mètre étalon graphique et technique, pour nous délivrer son plus grand chef d’œuvre de jeu d’action aventure en monde ouvert.

Il ne reste en tout cas plus que quelques jours pour constater de tout cela sur pièce, GTA 6 arrivant après de longues années d’attente le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, et on l’espère, conformément aux dernières rumeurs sur le jeu, dans les prochains mois sur PC pour une claque graphique plus magistrale encore.