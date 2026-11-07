Alors que sa sortie est désormais imminente, voici 10 choses qu'on attend dans GTA 6 pour que le jeu phénomène de Rockstar nous offre une expérience unique.

Après 13 ans d'attente, il est enfin bientôt temps de retourner dans le monde ouvert du grand banditisme à la Rockstar avec GTA 6. Véritable phénomène culturel avant même sa sortie ce 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series, il cristallise énormément d'attentes, dont forcément les nôtres, avec en l'occurrence 10 choses qu'on attend pour que le célèbre studio écossais nous fasse vivre une expérience unique dans le paysage vidéoludique. N'hésitez d'ailleurs pas à faire part de vos propres attentes dans les commentaires !

Lucia et Jason : le duo de GTA 6 qu'on attend encore plus poussé que le trio de GTA 5

En premier lieu, impossible de ne pas parler de nos attentes autour de GTA 6 sans évoquer directement son duo de protagonistes jouables que sont Lucia et Jason. Contrairement à Franklin, Michael et Trevor dans GTA 5, on sera ici aux commandes d'un couple de criminels, avec pour la première de la franchise un personnage féminin. On espère donc que Rockstar aura exploité à fond cette dynamique de couple, avec même pourquoi pas un moyen pour que l'on puisse individuellement influencer leur relation dans un sens ou dans l'autre.

De même, on espère que le duo de protagonistes de GTA 6 aura véritablement une importance d'un point de vue gameplay au sein d'une même mission. L'aperçu de gameplay diffusé en avant-première sur Netflix semblait le laisser entendre, mais on attend d'avoir le jeu en main pour voir si cela se concrétise de manière plus globale.

© Rockstar Games

Un gameplay de grand banditisme plus réaliste que jamais dans GTA 6 ?

À plusieurs reprises dans le cadre de sa communication, GTA 6 a également mis en avant le fait que Lucia et Jason vont régulièrement s'adonner à quelques petits braquages de boutiques. Sur ce point également, on espère que cette activité proposera un gameplay organique, avec une bonne exploitation de cette dynamique de duo pour mener à bien nos larcins. Et pour pousser plus loin, on pourrait imaginer qu'ils vont finir par créer une communauté de braqueurs, appeler des contacts pour organiser des coups plus ambitieux.

En contrepartie, on espère aussi que le système de police de GTA 6 proposera également une dynamique plus organique que la certes iconique gradation jusqu'à 6 étoiles, mais qui dessert grandement le réalisme que Rockstar veut véhiculer dans son dernier titre. On souhaite donc une police aux réactions immersives, des poursuites dantesques et surtout une recherche qui ne se termine pas simplement parce qu'on s'est caché 5 minutes dans un buisson.

© Rockstar Games

Un réalisme encore plus impressionnant que dans Red Dead Redemption 2 ?

En parlant de réalisme, il apparaît assez évident que Red Dead Redemption 2 a eu une énorme influence sur le développement de GTA 6. On sent en effet que Rockstar a voulu rendre sa licence de grand banditisme plus immersive, avec notamment des animations et interactions moins « arcade ». Pour nous qui avons adoré l'aventure dans l'Ouest sauvage avec Arthur Morgan, on espère donc retrouver ce style de gameplay dans le nouveau Grand Theft Auto.

Toujours sur le thème de l'Ouest sauvage, on espère aussi que la partie plus « campagnarde » et sauvage du monde ouvert de GTA 6 permettra justement de retrouver un peu cet aspect « à l'ancienne », avec pourquoi pas des balades à cheval, de la chasse, de la cueillette, voire la possibilité de dompter et élever des animaux sauvages. Histoire de rendre les régions en-dehors de Vice City moins « facultatives » et « vides » que leur équivalent dans GTA 5.

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Un aspect simulation de vie vraiment unique dans GTA 6 ?

Outre la vie dans les régions sauvages de l'État de Leonida, on espère aussi bien évidemment que GTA 6 va nous offrir une simulation de vie comme rarement vue dans un format vidéoludique dans son aspect plus citadin, notamment dans l'iconique ville de Vice City. On adorerait en effet ne pas devoir se contenter des missions pour avoir des choses à faire, mais qu'il existe aussi pléthore de petits boulots, d'activités extérieures et sportives, et tant d'autres choses pour vraiment nous donner l'impression de vivre dans la peau de Lucia et Jason.

Au-delà d'élever des animaux sauvages, on espère aussi que le couple pourra avoir son propre chien ou chat, un peu comme Llamar dans GTA 5, mais de façon encore plus organique. À en croire l'épisode de South Park qui a fait référence à GTA 6, il semblerait que « organique » en parlant de sortir son chien risque d'ailleurs de prendre un tournure même un peu trop réaliste...

Enfin, un vrai système d'économie nous permettant d'être propriétaire de terrains, d'immeubles et autres biens similaires afin de pouvoir vraiment les personnaliser serait également une chose qu'on aimerait retrouver dans GTA 6.

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Une satire cinglante de la société américaine et des réseaux sociaux toujours à la sauce GTA ?

Toujours sur le thème de la vie de tous les jours, on espère évidemment retrouver le ton caustique et iconique de la franchise dans la représentation de la vie moderne dans l'État de Leonida et la Vice City de GTA 6. Qu'il s'agisse d'interactions bien barrées avec les passants, des conversations pleines d'humour, les emblématiques talk-shows à la radio, et surtout ce qu'on attend le plus au tournant : la vision de Rockstar sur les réseaux sociaux contemporains.

On s'attend en effet à une satire bien sentie de cet aspect désormais indécrottable du quotidien, voire même une intégration intelligente dans le gameplay de GTA 6. Qu'il s'agisse d'organiser des dates dans la peau de Lucia ou Jason, de devenir des sortes d'influenceurs du crime, de participer à des collabs pas très recommandables ou toutes autres utilisation de ces médias à la sauce vidéoludique est un point qui nous intrigue clairement.

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Une histoire qui emprunte toujours plus au cinéma, mais aussi aux RPG modernes ?

Qui dit réseaux sociaux dit évidemment Stories, et on espère justement que l'histoire de GTA 6 saura se démarquer des précédents jeux de Rockstar Games. Grâce à son duo d'amoureux, on attend notamment de voir s'il sera possible d'influencer leur progression en fonction de la force ou de la faiblesse de leur relation. On espère aussi qu'il sera possible de faire encore plus de choix cornéliens comme à la fin de GTA 5, avec de lourdes conséquences comme la mort de personnages importants, voire soyons fous celle de l'un ou l'autre des protagonistes principaux.

Qui dit GTA dit aussi évidemment qu'on attend de l'histoire principale de GTA 6 une mise en scène digne des films, avec des personnages hauts en couleur qui vont nous marquer, auxquels on va s'attacher, pour justement être encore plus sous le choc dans l'éventualité où ils venaient à mourir à cause de nos décisions.

© Rockstar Games

Un jeu Grand Theft Auto de toutes les folies en termes de moyens de locomotion ?

Enfin, on ne peut décemment pas parler d'un jeu Grand Theft Auto sans s'arrêter sur les moyens de locomotion qui seront à notre disposition dans GTA 6. On espère ainsi que Rockstar se sera permis les plus grandes folies dans cette partie centrale de l'expérience, que ce soit sur terre, dans les airs ou sur et sous les mers. Outre des voitures, motos et vélos, on aimerait bien aussi revoir par exemple des véhicules loufoques comme la moissonneuse-batteuse de San Andreas.

De même, on espère que la partie aérienne et maritime de GTA 6 nous offriront de belles expériences, à combiner éventuellement avec l'aspect simulation de vie pour que l'on puisse éventuellement vivre d'un métier bien rangé de pilote ou d'explorateur des fonds marins entre deux braquages et missions pour la pègre de l'État de Leonida.

© Rockstar Games

Et vous, quelles sont vos plus grosses attentes à l'approche de la sortie de GTA 6 ? Partagez-les dans les commentaires et on les lira avec grande curiosité !