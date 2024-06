Nul besoin d’être devin ou un insider pour savoir qu’il y a aura un traditionnel Nintendo Direct en juin. Si Big N s’en tient au même schéma que l’année dernière, il faudra attendre la fin du mois`. En attendant, tout le monde y va de sa petite rumeur sur la prochaine présentation, qui tarde encore à se confirmer. Si la Nintendo Switch s’approche doucement de sa fin de cycle, l’éditeur japonais aurait encore quelques cartouches sous le coude avant d’annoncer son successeur. La prochaine prise de parole pourrait donc être riche en annonces, surtout pour les fans de Zelda.

Deux jeux Zelda pour accompagner la fin de la Nintendo Switch ?

La rumeur court depuis des années maintenant. Plusieurs sources fiables se sont accordées à dire que deux portages particulièrement demandés étaient en cours de développement : Zelda Wind Waker Remastered et Twilight Princess. On ne compte plus le nombre de fois où ils devaient apparaître aux événements du constructeur, en vain. Jeff Grubb répète régulièrement que les deux jeux devraient voir le jour sur Nintendo Switch malgré tout. Ce que soutient également Andy Robinson de VGC. Le leaker Midori, qui s’est récemment fait connaître pour ses infos autour de SEGA, corrobore à son tour l'existence de ces deux prochains jeux Zelda. “Je ne comprends pas pourquoi Nintendo ne les a toujours pas sortis ?”, a-t-il ajouté, sous-entendant qu’ils sont à un stade très avancé et prêts à sortir.

Naturellement, tous les projecteurs sont braqués sur ce Nintendo Direct de juin 2024. Il est en effet plus que probable que Big N gardait ces deux cartouches pour accompagner la fin de vie de la Nintendo Switch. L’éditeur japonais aurait en effet revu ses plans de lancement pour sa prochaine console en interne. Ca pourrait expliquer pourquoi il pourrait autant tarder à nous dévoiler ces deux portages de The Legend of Zelda. La fin de cycle de la Nintendo Switch est en tout cas bien partie pour être placée sous le signe de la remasterisation.

Zelda Wind Waker sur Nintendo Switch ?

Après Paper Mario, la prochaine grosse exclusivité estivale de la console sera en effet Luigi's Mansion 2 HD… là encore une version remasterisée d’un jeu apprécié. Est-ce que Zelda Wind Waker Remastered et Twilight Princess lui succéderont pour animer un catalogue de fin d’année qui s’annonce calme ? Réponse dans les jours qui viennent. Peut-être que cette fois, ce sera bien la bonne.

Et vous, aimeriez-vous des remasters de Zelda Twilight Princess et Wind Waker sur Nintendo Switch ?