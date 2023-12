Autrefois considéré comme une simple rumeur, le film Zelda est désormais officiellement en développement. Le mois dernier, le nom du réalisateur a été annoncé : Wes Ball, connu pour la trilogie Maze Runner. Récemment, Ball a partagé des détails sur son projet lors d'une interview avec le média Entertainment Weekly. Que pouvons-nous apprendre de cette interview ?

Le film Zelda livre des détails

Wes Ball, réalisateur de la série de films Maze Runner, est un grand fan de The Legend of Zelda et un admirateur des films d'animation de Hayao Miyazaki. Dans une interview avec EW, Ball a partagé sa vision pour l'adaptation du célèbre jeu vidéo de Nintendo, qu'il décrit comme une aventure fantastique unique. Il explique :

C'est un film fantastique-aventure incroyable qui n'est pas comme Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose de différent. J'ai toujours dit que j'aimerais voir un Miyazaki en prise de vue réelle. Cette merveille et cette fantaisie qu'il apporte aux choses, j'adorerais voir quelque chose comme ça.

Actuellement en Nouvelle-Zélande pour superviser la postproduction de Kingdom of the Planet of the Apes, Ball prévoit de s'attaquer à l'adaptation de Zelda après ce projet. Il exprime son enthousiasme et son engagement à réaliser un film qui répondra aux attentes des fans tout en attirant un nouveau public. Il voit ce projet comme l'accomplissement d'un rêve de longue date, nourri depuis son enfance où il a grandi avec Zelda, le considérant comme une propriété intellectuelle importante et encore inexploitée.

Ball a longtemps rêvé de porter The Legend of Zelda sur grand écran, ayant exprimé son désir dès 2010 après avoir vu Avatar de James Cameron. Il considère Cameron comme une inspiration, capable de créer des spectacles grandioses tout en ancrant ses histoires de manière relatable. L'inspiration tirée d'Avatar l'a conduit à réaliser son court métrage Ruin, qui a d'ailleurs été le tremplin vers les films Maze Runner et Planet of the Apes, et finalement vers le projet Zelda.

Que sait t-on ?

Nintendo a annoncé la création d'un film The Legend of Zelda en live-action, mettant en vedette Link, le personnage emblématique de la série. Le film, co-produit par Nintendo et Sony, sera écrit par Derek Connolly (Jurassic World) et réalisé et produit par Ball et Joe Hartwick Jr. Pour le moment, c'est la seule chose que l'on sait. Il n'y aucun détails sur le casting. Il y a seulement une rumeur comme quoi Hunter Schafer pourrait potentiellement interpréter Zelda. Du moins, c'est ce que l'actrice aimerait.