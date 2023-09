Hayao Miyazaki est un homme aux multiples talents. C'est l'un des réalisateurs de films d'animation les plus acclamés et respectés au monde, et le cofondateur du Studio Ghibli. Il est à l'origine de certains des films d'animation les plus célèbres comme Mon voisin Totoro, Princesse Mononoké et Le voyage de Chihiro, ce dernier ayant reçu de nombreux prix, y compris un Oscar pour le meilleur film d'animation.

Miyazaki a la bougeotte chez Ghibli

Au cours de sa carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, Miyazaki a développé un style distinctif, mettant souvent en scène des thèmes tels que l'écologie, le féminisme, et le pacifisme. Ses films sont connus pour leur attention minutieuse aux détails, ainsi que pour leur animation manuelle fluide et assez péotique. Bien qu'il ait annoncé sa retraite à plusieurs reprises, il est toujours revenu pour créer de nouvelles œuvres. Pendant un temps, le nouveau Le Garçon et le Héron était supposé être son ultime film, mais...

Dans une récente interview, Junichi Nishioka, vice-président du Studio Ghibli, a affirmé que ce ne serait pas son dernier film, précisant même que le créateur octogénaire est déjà au bureau avec de nouvelles idées en tête. D'après CBC, Hayao Miyazaki va simplement continuer de travailler comme il l'a toujours fait.

D'autres personnes ont déclaré que ce film pourrait être son dernier, mais ce n'est pas du tout sa vision des choses. Il travaille déjà sur d'autres idées pour un nouveau film. Il vient au bureau chaque jour et s'affaire à cela. Cette fois, il ne va pas annoncer sa retraite. Il continue de travailler, comme il l'a toujours fait.

Voilà qui devrait faire plaisir aux fans, car c'est toujours un déchirement au cœur de voir un réalisateur que l'on admire ne plus créer. Dans le cas de Hayao Miyazaki, sa filmographie a en plus le chic de parler aussi bien aux adultes qu'aux enfants, une qualité finalement assez rare dans le domaine de l'animation.