La marque au X vient en effet de confirmer sa présence à la Gamescom 2024, qui se tiendra à Cologne en Allemagne du 21 au 25 août. Alors que PlayStation et Nintendo ont confirmé ne pas y participer, la branche gaming de Microsoft annonce la couleur en indiquant qu'il s'agira de son « plus gros salon à ce jour ». Une promesse plutôt ambitieuse après son dernier Xbox Games Showcase déjà particulièrement fourni.

Xbox entend encore mettre le paquet à la Gamescom

Après quelques mois marqués par une actualité peu réjouissante, Xbox est revenu sur le devant de la scène avec un Showcase chargé en annonces fortes lors du Summer Games Fest 2024. Il semblerait que la branche gaming de Microsoft entende continuer sur cette bonne lancée avec le prochain grand salon à venir : la Gamescom. Ses deux plus gros concurrents que sont PlayStation et Nintendo ont confirmé ne pas y assister, et elle entend donc bien en profiter pour briller.

Il s'agirait même, d'après le message sur son compte X.com officiel, de son « plus gros salon à ce jour ». Pour illustrer son propos, Xbox a également partagé une liste a priori non exhaustive mais déjà bien garnie des jeux que nous y verrons, qui se présente comme suit :

Une Gamescom qui s'annonce très chargée

La marque au X garde visiblement encore des surprises dans sa manche pour la conférence qui aura ainsi lieu du 21 au 25 août à Cologne en Allemagne. De nombreux autres éditeurs et studios répondront par ailleurs présents à l'événement. Pour l'heure, des gros poissons comme Capcom (avec notamment une démo jouable du très attendu Monster Hunter Wilds), Pearl Abyss (Crimson Desert), THQ Nordic (Titan Quest 2) et Ubisoft y ont également confirmé leur participation. Rendez-vous donc dans deux petits mois pour avoir droit à un nouveau florilège d'annonces, conférences et présentations a priori prometteuses pour l'avenir du jeu vidéo.