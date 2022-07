C'est parti pour la seconde fournée de jeux Xbox Game Pass pour le mois de juillet 2022 avec une belle sélection. En plus d'As Dusk Falls, il y a une œuvre incontournable de la scène indépendante.

Sous cette chaleur infernale, Microsoft nous dévoile le reste du programme Xbox Game Pass pour le mois de juillet 2022. Un trip à San Francisco, des tours de circuits à moto ou encore un petit garçon sans visage qui fuit une société, voici les nouveaux jeux.

Les entrées Xbox Game Pass juillet 2022 (2ème partie)

19 juillet

Créé par Caroline Marchal, vétéran du studio parisien Quantic Dream (Detroit: Become Human, Heavy Rain), As Dusk Falls est un drame interactif avec une forte identité visuelle.

Explorez les vies enchevêtrées de deux familles sur trente ans dans un drame interactif original d'INTERIOR/NIGHT. Commençant en 1998 par un vol qui a mal tourné, la vie des personnages dépend des choix que vous faites.

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)

Un jeu de stratégie en temps réel à grande échelle où vous commandez des armées entières sur un champ de bataille dynamique. Tentez de conquérir plusieurs mondes à travers de multiples campagnes solo ou jouez avec vos amis en multijoueur.

Watch Dogs 2 (cloud, console & PC)

Y'a-t-il encore besoin de présenter l'open world d'Ubisoft ? Après Chicago, direction San Franciso avec Marcus Holloway, un jeune hacker qui, avec son groupe DedSec, doit mettre à mal le système ctOS 2.0. À vous le pont de San Francisco, Alcatraz ou encore la jetée 39.

21 juillet

MotoGP 22 (cloud, console & PC)

Vroom, to, to to, vroom, ouinnnnn!!

Le RPG d'inXile Entertainment (Wasteland). « Découvrez la Terre dans un milliard d’années au sein de l’univers de science fantasy de Numenéra ».

29 juillet

Inside (cloud, console & PC)

Le chef d'œuvre de Playdead (Limbo) qui propose une nouvelle aventure de plateforme/réfléxion dans un univers bien sombre où l'on contrôle encore un petit garçon.

Les sorties XGP du 31 juillet