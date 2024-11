Le Xbox Game Pass n'en a pas fini de gâter ses abonnés. Le mois de novembre promettait déjà tout un tas de belles entrées au catalogue. Mais, le service de jeux à la demande de Microsoft a plus d'un tour d'en son sac. Les joueuses et joueurs ont ainsi la surprise aujourd'hui de découvrir non pas un, ni deux, mais bien trois jeux qui n'avaient pas été annoncés dans leur abonnement. Cerise sur le gâteau : ce ne sont que des valeurs-sûres.

Une belle trilogie qui met le feu au Xbox Game Pass

Elle est disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass : la Spyro Reignited Trilogy vous invite dans une triple-aventure au Royaume des Dragons dès aujourd'hui. Après avoir fait la joie des joueuses et joueurs PlayStation à la toute fin des années 1990, les trois premiers Spyro ont eu droit à une compilation entièrement remastérisée, cette fois éditée sur les plateformes des trois principaux constructeurs. Celle-ci comprend donc les trois jeux suivants :

Spyro the Dragon

Spyro 2: Gateway to Glimmer (connu aussi sous le titre Spyro 2: Ripto's Rage! en Amérique du Nord)

(connu aussi sous le titre Spyro 2: Ripto's Rage! en Amérique du Nord) et Spyro: Year of the Dragon

Si vous aimez les jeux de plateforme qui ont fait les belles heures du jeu vidéo dans les 90', la trilogie devrait vous plaire. L'univers coloré de Spyro et le soin accordé au doublage ont clairement convaincu le public à l'époque. Mais, cette version modernisée a tout plaire également, avec des animations remises au goût du jour. Si vous avez apprécié le travail du studio Toys for Bob sur Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, alors nul doute que cette Reignited Trilogy vous séduira elle aussi.

Partez dès maintenant à l'aventure pour sauver vos amis, le royaume d'Avalar et les œufs de Dragons dans un trio de jeux absolument cultes. Imaginée à l'origine par Insomniac Games, la trilogie a eu droit à un jolie coup de neuf sous la houlette de l'éditeur Activision. Le gameplay a ainsi été entièrement huilé pour apprécier les trois Spyro à leur juste valeur aujourd'hui. Voilà encore une belle (re)découverte qui vous attend sur le Xbox Game Pass !