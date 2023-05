Les jeux Xbox Game Pass de mai 2023 sont en partie disponibles. Un mois avec des ajouts importants à l'image du FPS Redfall ou de Weird West, deux titres développés par des membres actuels d'Arkane et d'anciens éléments du studio. Mais voilà, après deux bonnes nouvelles, un grain de sable vient de chambouler ce programme. Un gros jeu a (encore) été repoussé. Les détails.

Le sort s'acharne sur Amnesia The Bunker qui manque encore son rendez-vous. Fredrik Olsson, creative lead chez Frictional Games, explique que le jeu d'horreur a été repoussé une nouvelle fois. Avec ce nouveau report, ce quatrième épisode rate donc les sorties jeux vidéo de mai 2023. Et pas seulement.

En effet, avec cette annonce, Amnesia: The Bunker ne peut pas faire partie des nouveautés Xbox Game Pass de mai 2023. En revanche, il devrait être au line-up du mois prochain étant donné qu'il sera disponible le 6 juin 2023 au lieu du 16 mai initialement. Oui, le retard est très soudain et voici l'explication détaillée de Fredrik Olsson.

Salut à tous,

Je suis Fredrik Olsson, creative lead sur Amnesia The Bunker. Avec Frictional Games, nous travaillons très dur pour faire de The Bunker le meilleur jeu possible. Je pense que je m’adresse au nom de toute l’équipe si je dis que nous sommes très heureux de ce que nous avons accompli avec le jeu. Tout se met en place de manière fluide. Nous avons le gameplay, la direction artistique, l’animation, l’ambiance, la narration et tout s’imbrique à merveille. Nous sommes prêts à le sortir et voir ce que les gens en pensent. Cependant, je suis porteur d’une mauvaise nouvelle car nous avons été récemment obligés de prendre la décision de repousser, une fois encore, le jeu. Cette fois, pour deux semaines, ce qui fait qu’Amnesia: The Bunker sera disponible le 6 juin 2023 au lieu du 23 mai 2023.

Nous en sommes à l’étape de certification (ndlr : une phase qui permet d’identifier des soucis avant de le soumettre sur le PS Store, Microsoft Store ou Steam par exemple), et nous avons rencontré de multiples mais rares plantages, très durs à repérer, à reproduire et donc à corriger. Et nous ne pouvons tout simplement pas les résoudre à temps. Je suppose que l’alternative aurait été demandé aux équipes de travailler les week-ends, les nuits, mais ce n’est pas la manière dont nous bossons chez Frictional Games.

J’ai aussi une meilleure nouvelle pour vous puisque, très prochainement, vous pourrez au moins y jouer. Une partie du jeu sera accessible via une démo que nous allons sortir sur Steam. Nous avons hâte de voir ce que vous en pensez et surveillez nos réseaux sociaux pour une date plus précise. Je voulais également vous remercier pour votre grand soutien lors des précédents reports, et nous espérons que ce sera encore le cas pour celui-ci. Nous faisons tout ce qui est en notre possible pour sortir le jeu. Merci !