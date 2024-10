Si vous avez raté les jeux Xbox Game Pass de septembre 2024, on vous conseille vivement de vous y intéresser. L'abonnement de Microsoft a en effet eu de belles nouveautés à l'image d'Age of Mythology: Retold ou Frostpunk 2 qui est sorti tout récemment. Un mois très porté sur la gestion et la stratégie, ce qui n'est pour l'instant pas du tout le cas des premiers d'ajouts d'octobre 2024.

Les premiers jeux Xbox Game Pass d'octobre 2024 sont là

Le Xbox Game Pass d'octobre 2024 est prêt à dégainer ses nouvelles sorties et ça commence dès aujourd'hui ! Et dès maintenant même puisque le service a déjà ouvert les portes à trois nouveaux jeux. Dans son billet de blog, le Xbox Wire a promis du Kung Fu, du MMA ou encore des casse-têtes et c'est ce que les abonnés vont obtenir tout au long du mois. Les nouveautés du mercredi 2 octobre 2024 englobent effectivement de la baston, plus précisément du kung-fu, un sport ultra populaire aux États-Unis ainsi qu'une aventure narrative éditée par Annapurna Interactive. Voici sans plus attendre les trois titres Xbox Game Pass disponibles qui sont très bons.

Sifu (Game Pass Ultimate, PC, Standard)

Le beat'em all SIFU des français de Sloclap (Absolver) est l'une des grosses sorties Xbox Game Pass d'octobre 2024. Un incontournable du genre qui se démarque par son aspect roguelite. À chaque mort, votre personnage vieillit de plus en plus et devient de moins en moins résistant, mais gagne par contre en puissance. Avec son ambiance cinématographique digne de classiques du cinéma asiatique - on retrouve d'ailleurs un hommage à Old Boy -, SIFU est une pépite française à tester.

Open Roads (Xbox Game Pass Standard)

Open Roads, qui fait également son entrée dans le Xbox Game Pass, offre pour le coup une expérience à l'opposé total de SIFU. Il s'agit d'une aventure narrative avec deux stars d'Hollywood : Keri Russell (The Americans, La Diplomate sur Netflix) et Kaitlyn Dever (Booksmart, The Last of Us HBO). On suit la jeune Tess, âgé de 16 ans, et de sa mère Opal alors qu'elle partent pour un road trip. « Dans Open Roads, Tess et Opal embarquent dans un road trip lors duquel elles vont explorer plusieurs propriétés familiales abandonnées depuis longtemps et ainsi faire resurgir le passé ». C'est disponible dans le Xbox Game Pass.

MLB The Show 24 (XGP Standard)

On repasse sur un genre encore complètement différent avec du baseball américain et MLB The Show 24. Comme pour d'autres jeux de sport tels qu'EA FC 25 ou NBA 2K25, le but est de gravir les échelons et de devenir une légende du baseball. « Tentez un home run, vivez des moments bouleversants, devenez une légende et réalisez vos rêves de baseball ». Bien entendu, vous commencerez par des ligues mineures avant de pouvoir démontrer l'étendue de vos talents lors de compétitions plus prestigieuses. À découvrir dès aujourd'hui dans le Xbox Game Pass.

Source : Xbox Wire.