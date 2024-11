C'est l'effervescence du côté de Xbox en ce moment ! Les déclarations fusent, avec des projets très enthousiasmants pour la suite, comme une nouvelle console portable par exemple. Tout ça reste lointain cependant. Heureusement, pour patienter avant d'avoir les nouveautés en main, les joueuses et joueurs peuvent profiter de tout ce que leur permet le Xbox Game Pass. Ça tombe bien, car un nouveau week-end de jeux gratuits a débuté. Découvrez ce qu'il vous réserve avec nous.

Toutes les semaines, Microsoft vous invite à la découverte avec ses « Jours de jeu gratuit » (« FreePlayDays »). Cette opération permet à tous les abonnés aux Xbox Game Pass d'essayer, du jeudi au lundi, plusieurs titres en dehors du catalogue de jeux à la demande. Cette fois, du 14 au 18 novembre (jusqu'au 08h59), c'en sont 5 qui sont mis à votre disposition.

Pour en profiter, il vous suffit donc d'avoir un abonnement actif aux Game Pass. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à vous rendre sur la page du Xbox store de chaque jeu concerné pour le télécharger. Vous y aurez ainsi accès pendant toute la durée de l'offre. Qui plus est, si vous souhaitez continuer votre partie par la suite, votre progression aura été sauvegardée. Il faudra cependant passer à l'achat cette fois, mais des promotions accompagnent généralement les « Jours de jeu gratuit ».

© Microsoft

Dustborn (essai de 2 heures dans le Xbox Game Pass)

Développé par Red Thread Games, Dustborn bénéficie du soutien des Français de Quantin Dream à l'édition. Cela lui a permis d'avoir un bon petit coup de projecteur. Avec son esthétique en cel shading, son aventure son forme de road trip et son côté déjanté, le titre a des airs de Road 96. Et, tout comme ce dernier, il embarque des mécaniques axées sur la narration et les mini-jeux.

Si vous aimez les personnages loufoques et les histoires hautes en couleur, Dustborn pourrait vous séduire. Grâce au Xbox Game Pass, profitez d'un essai de deux heures à l'occasion de la nouvelle periode de FreePlayDays.

EA Sports College Football 25

Le foot, on connaît bien en France. Mais, le football américain, c'est une autre paire de manches. Pourtant, on sait qu'il y a des aficionados parmi vous. Ainsi, les amateurs et les curieux pourront tester College Football 25. Et c'est un événement ! Il s'agit du premier jeu du genre depuis NCAA Football... en 2014. C'est donc une belle occasion de vivre les sensation de ce sport en montant votre équipe et disputant tous les matchs que vous souhaitez.

Sorti en juillet dernier, ce nouveau College Football fait partie de l'écurie des jeux estampillés EA Sports, au même titre que FC 25. Certains y verront donc un gage de qualité. Cela dit, il n'y a rien de mieux pour se faire un avis que d'essayer. Profitez du Xbox Game Pass pour découvrir le titre sans limite tout le week-end.

Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Avec la sortie de Dragon Ball Sparking Zero cette année, les autres jeux adaptés de mangas ont été quelque peu évincés. Pourtant, il y en a eu plusieurs, dont Jujutsu Kaisen Cursed Clash. Dans ce jeu de combat en 2v2, incarnez les personnages-phares de l'œuvre de Gege Akutami et prolongez encore un peu plus l'expérience après la fin de la série sur papier.

Cela dit, pas sûr que le plaisir soit vraiment au rendez-vous avec ce nouveau jeu JJK. Un gros manque de dynamisme se fait ressentir, sans compter sur une interface utilisateur mal fichue. Mais c'est justement pour voir si le titre peut quand même vous plaire que la période des Jours de jeu gratuit du Xbox Game Pass se montrent utiles ! Il ne vous reste plus qu'à tester.

Like a Dragon : Infinite Wealth (10 heures d'essai via le Xbox Game Pass)

Celui-là, vous devez l'essayer. Sorti en janvier 2024, Like a Dragon: Infinite Wealth a une nouvelle fois apporté l'univers complètement barré de Yakuza sur le devant de la scène. Comme les autres titres de la franchise, vivez votre vie de mafieux... mais à Hawaï cette fois.

La franchise Yakuza s'est fait une belle réputation avec ses faux airs de GTA-like et un humour décalé. Infinite Wealth propos donc une forte dimension RPG, mais aussi des combats toujours aussi intenses. Faites bon usage des éléments de décor autour de vous pour mettre KO vos adversaires, et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour mener la grande vie sous les palmiers.

Serial Cleaners

Pour finir la sélection, découvrez un jeu plutôt original concocté par le studio polonais Draw Distance. Dans Serial Cleaners, vous incarnez... des nettoyeurs ! Mêlant action et infiltration, le titre vous demande de nettoyer des scènes de crime en suivant le parcours de quatre personnages différents.

Il s'agit ici du deuxième opus de ce qui est donc déjà devenu une licence. Ce Serial Cleaners (à ne pas confondre donc avec son homologue au singulier) a reçu un bon accueil à sa sortie. Il faut dire qu'il fait de l'œil avec sa vue isométrique et sa vibe 90' et une pâte graphique qui n'est pas sans rappeler un certain Disco Elysium.