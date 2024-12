Après une longue attente, les jeux Xbox Game Pass de décembre 2024, du moins les premiers, ont été annoncés par Microsoft. Et c'est encore un mois très solide grâce à la présence de Crash Team Racing Nitro-Fueled, de Forza Motorsport ou d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, l'une des grosses nouveautés de ce mois-ci. Chaque semaine, l'abonnement vous permet de tester d'autres jeux sur une courte période. Voici la nouvelle sélection des Jours de Jeu Gratuit disponible dès maintenant jusqu'au 9 décembre à 8h59.

Les jeux gratuits Xbox Game Pass du week-end (S49)

Les Jours de gratuit du 5 au 9 décembre 2024 sont lancés pour les abonnés Xbox Game Pass ! En plus des premiers jeux gratuits du mois, les abonnés XGP Ultimate, Standard et Core ont l'occasion d'essayer d'autres titres. Mais seulement durant ce week-end. Il n'y a en revanche aucune restriction sur le contenu de ces essais offerts.

Cette semaine, ces Free Play Days permettent de jouer « gratuitement » à 6 jeux avec d'énormes licences dans le lot, à commencer par l'excellent Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Le FPS d'Ubisoft qui est aussi offert sur Steam pendant 6 jours. Le Xbox Game Pass vous propose également de découvrir The Crew Motorfest, la licence culte Naruto avec Naruto to Boruto : Shinobi Striker, DriftCE, Parcel Corps et MX vs ATV Legends.

Tom Clancy's Rainbow Six Siege : le FPS tactique d'Ubisoft où il faut plutôt réfléchir avant de tirer. Un essai qui tombe à pic pour tâter la saison 4 de l'année 9 « Opération Collision Point »

: le FPS tactique d'Ubisoft où il faut plutôt réfléchir avant de tirer. Un essai qui tombe à pic pour tâter la saison 4 de l'année 9 « Opération Collision Point » The Crew Motorfest : un Forza Horizon-like qui offre un très grand nombre de véhicules et vous laisse router à toute vitesse dans l'île d'Oahu

MX vs ATV Legends : si vous préférez les sensations fortes sur des tracés de terre à bord d'une moto, quad ou UTV, MX vs ATV Legends répondra à vos attentes

: si vous préférez les sensations fortes sur des tracés de terre à bord d'une moto, quad ou UTV, MX vs ATV Legends répondra à vos attentes Parcel Corps : un jeu indé de coursier à vélo avec une esthétique à la Jet Set Radio

: un jeu indé de coursier à vélo avec une esthétique à la Jet Set Radio Naruto to Boruto: Shinobi Striker : de la baston en multijoueur dans l'univers de cette saga cultissime

DriftCE : tout est dans le titre ! Il s'agit d'un jeu de drift pour les adeptes de Fast & Furious Tokyo Drift

À noter que Rainbow Six Siege et The Crew Motorfest, seront exceptionnellement accessibles jusqu'au 12 décembre. Et c'est valable pour tous les abonnés Xbox Game Pass Ultimate, Standard et Core.

